Süper Lig heyecanı. Gençlerbirliği-Galatasaray maçı
17.10.2026 09:05
Son Güncelleme: 17.10.2026 15:33
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya en üst sırada girdi. "Cimbom" bu müsabakalarda 16 kez ağları sarsarken, 11 golü kalesinde gördü.
Ligdeki ilk 7 maçında 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 8 puanla 13. sırada yer aldı.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: İrfan Can, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Ousmane, Rafael, Salih, Franco, Tiago, Mendes.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Batrakov, Barış Alper, Sane, Osimhen.
BURUK: "ZEMİNİ DÜŞÜNMEMELİYİZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi maçları sonrası hep zordur. Kolaya çevirmek bizim elimizde. Yeteri kadar dinlendik. Rakibimiz yeni hocasıyla 3'lü savunmaya geçti ama sürekli sistem değişti. Bize karşı maksimum direnç gösterecekler. Zemin kötü ama kafamızdan silmeliyiz. Çünkü konsantrasyonumuzu bozuyor. Galatasaray'ın kalitesini, bireysel özelliklerini göstermeliyiz. Top rakipteyken de ikinci topları toplamalıyız. Bugün 6 oyuncu değiştirdim. Belli bir oyuncu grubuyla başlayıp diğerleri ile devam edeceğiz. Çünkü zor bir fikstürümüz var."
STORCK: “SADECE DEFANS YAPAMAYIZ”
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ben Storck, "Amed karşısında biraz şansla da olsa iyi bir başlangıç yaptık. Bu maçtan sonra 1 hafta sürem oldu. İyi bir hazırlık devresi geçirdik. Galatasaray'ı Barcelona karşısında izledim. Galatasaray'a karşı sadece sadece defans yapamazsınız. En iyi oyunumuzu oynamalıyız."
GALATASARAY'IN EKSİKLERİ
Sarı-kırmızılı ekipte maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Galatasaray'ın kafilesinde cezalı olan Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Günay Güvenç yer almadı.
BURUK, KULÜBEYE DÖNÜYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının ardından Gençlerbirliği karşısında kulübedeki yerini alacak.
Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 resmi müsabakadan men edilen Buruk, 7. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamlamasıyla kulübeye geri dönecek.
150. GALİBİYET HEDEFİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında almak istiyor.
Sarı-kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda gelen Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde tüm kulvarlarda 212 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.
Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 212 karşılaşmaya dahil edilmemiştir.
OKAN BURUK'UN GALATASARAY İLE 150. SÜPER LİG MAÇI
Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başındaki 150. Süper Lig maçına çıkacak.
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray ile 2022-2023 sezonundan beri çıktığı 149 lig maçında 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.
Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda 353 kez ağları sarsarken, 125 gol yedi.
Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 149 karşılaşmaya dahil edilmemiştir.
BARCELONA MAÇINI UNUTTURMAK İSTİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği İspanya devi Barcelona'ya 4-1 kaybettiği maçın ardından moral bulmak için sahaya çıkacak.
Galatasaray, Barcelona yenilgisinin ardından Gençlerbirliği karşısında kazanarak, Süper Lig'de liderliğini sürdürmeye çalışacak.