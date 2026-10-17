Süper Lig heyecanı. Gençlerbirliği-Galatasaray maçı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi maçları sonrası hep zordur. Kolaya çevirmek bizim elimizde. Yeteri kadar dinlendik. Rakibimiz yeni hocasıyla 3'lü savunmaya geçti ama sürekli sistem değişti. Bize karşı maksimum direnç gösterecekler. Zemin kötü ama kafamızdan silmeliyiz. Çünkü konsantrasyonumuzu bozuyor. Galatasaray'ın kalitesini, bireysel özelliklerini göstermeliyiz. Top rakipteyken de ikinci topları toplamalıyız. Bugün 6 oyuncu değiştirdim. Belli bir oyuncu grubuyla başlayıp diğerleri ile devam edeceğiz. Çünkü zor bir fikstürümüz var."

STORCK: “SADECE DEFANS YAPAMAYIZ”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ben Storck, "Amed karşısında biraz şansla da olsa iyi bir başlangıç yaptık. Bu maçtan sonra 1 hafta sürem oldu. İyi bir hazırlık devresi geçirdik. Galatasaray'ı Barcelona karşısında izledim. Galatasaray'a karşı sadece sadece defans yapamazsınız. En iyi oyunumuzu oynamalıyız."