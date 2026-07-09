Süper Lig için hazırlanıyorlar. Misafir tribünü taşınıyor, turnike sistemi değişiyor

Yeni sezon öncesi hem kadro hem de tesisleşme anlamında yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Ülmez, şunları aktardı:

"Müthiş bir sevinç var. Bu heyecana karşılık verebilmek için özveriyle çalışıyoruz. Oyuncu kadromuzdan altyapımıza kadar birçok alanda yenilik yapıyoruz. Hem stadyumumuz hem de tesislerimiz Süper Lig'e tam anlamıyla hazır değildi. Bu eksiklikleri gidermek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Tesislerimizde bir antrenman sahamız vardı. Sayısını ikiye çıkarıyoruz. Bir sahamızda çim serme aşamasına gelindi, diğer sahamızda da zemin hazırlıkları sürüyor. Yaklaşık 10 gün içinde iki sahamız da hazır olacak."