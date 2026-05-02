Süper Lig için play-off'a kalan takımlar belli oldu

02.05.2026 18:21

Selim Başeğmezer

Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta maçlarının sona ermesinin ardından play-off'a kalan takımlar belli oldu.

Daha önce şampiyonluğunu ilan eden Erzurumspor FK'nın yanı sıra Iğdır FK deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Amed Sportif Faaliyetler de Süper Lig biletini alan ikinci takım oldu.

Amed Sportif Faaliyetler'in Iğdır FK ile berabere kaldığı maçla aynı saatte Pendikspor'u ağırlayan Esenler Erokspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

PLAY-OFF FİNALİNE DOĞRUDAN KATILMA HAKKI

Kazandığı takdirde Süper Lig biletini alacak olan Esenler Erokspor, 1 puana razı oldu ve play-off finaline doğrudan katılma hakkı kazandı.

PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR

1. Lig'de play-off'a kalan diğer takımlar ise Çorum FK, Bodrumspor, Pendikspor ve Keçiörengücü oldu. Play-off etabında finale yükselen takım, Esenler Erokspor ile kozlarını paylaşacak.

Eşleşmeler ise şu şekilde:

 

Çorum FK-Keçiörengücü

Bodrumspor-Pendikspor

 

Yarı Final: -

Final: Esenler Erokspor-

