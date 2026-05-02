Süper Lig için play-off'a kalan takımlar belli oldu
02.05.2026 18:21
Selim Başeğmezer
Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta maçlarının sona ermesinin ardından play-off'a kalan takımlar belli oldu.
Daha önce şampiyonluğunu ilan eden Erzurumspor FK'nın yanı sıra Iğdır FK deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Amed Sportif Faaliyetler de Süper Lig biletini alan ikinci takım oldu.
ESENLER EROKSPOR DA BERABERE KALDI
Amed Sportif Faaliyetler'in Iğdır FK ile berabere kaldığı maçla aynı saatte Pendikspor'u ağırlayan Esenler Erokspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
PLAY-OFF FİNALİNE DOĞRUDAN KATILMA HAKKI
Kazandığı takdirde Süper Lig biletini alacak olan Esenler Erokspor, 1 puana razı oldu ve play-off finaline doğrudan katılma hakkı kazandı.
PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR
1. Lig'de play-off'a kalan diğer takımlar ise Çorum FK, Bodrumspor, Pendikspor ve Keçiörengücü oldu. Play-off etabında finale yükselen takım, Esenler Erokspor ile kozlarını paylaşacak.
EŞLEŞMELER
Eşleşmeler ise şu şekilde:
Çorum FK-Keçiörengücü
Bodrumspor-Pendikspor
Yarı Final: -
Final: Esenler Erokspor-