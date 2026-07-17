Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? 2026-2027 Süper Lig başlangıç tarihi

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ne zaman oynanacağı tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hızla devam eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının yeni sezonda sergileyeceği performansı merak ediyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?