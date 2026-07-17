Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? 2026-2027 Süper Lig başlangıç tarihi
17.07.2026 13:42
Son Güncelleme: 17.07.2026 14:15
Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ne zaman oynanacağı tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hızla devam eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının yeni sezonda sergileyeceği performansı merak ediyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?
2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu için geri sayım başladı. Transfer döneminde yaşanan büyük hareketlilik futbolseverlerin heyecan katsayısını zirveye çıkardı. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun perdesi 14 Ağustos'ta Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçıyla açılacak. Süper Lig'de sezon 23 Mayıs 2027'de ise sona erecek.
DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU
4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
6. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray
8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
15. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
İLK HAFTA MAÇLARI
Beşiktaş-Eyüpspor
Kasımpaşa-Trabzonspor
Başakşehir-Kocaelispor
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Galatasaray-Çorum FK
Samsunspor-Göztepe
Gaziantep FK-Alanyaspor
Konyaspor-Çaykur Rizespor
Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK