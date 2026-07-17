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Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? 2026-2027 Süper Lig başlangıç tarihi

17.07.2026 13:42

Son Güncelleme: 17.07.2026 14:15

Aydın Kayar

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Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ne zaman oynanacağı tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hızla devam eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının yeni sezonda sergileyeceği performansı merak ediyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? 2026-2027 Süper Lig başlangıç tarihi
Anadolu Ajansı

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu için geri sayım başladı. Transfer döneminde yaşanan büyük hareketlilik futbolseverlerin heyecan katsayısını zirveye çıkardı. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 1
Anadolu Ajansı

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun perdesi 14 Ağustos'ta Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçıyla açılacak. Süper Lig'de sezon 23 Mayıs 2027'de ise sona erecek.

DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU 2
Anadolu Ajansı

DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

 

6. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray

 

8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

 

9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

 

13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

 

15. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

İLK HAFTA MAÇLARI 3
Anadolu Ajansı

İLK HAFTA MAÇLARI

Beşiktaş-Eyüpspor

 

Kasımpaşa-Trabzonspor

 

Başakşehir-Kocaelispor

 

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

 

Galatasaray-Çorum FK

 

Samsunspor-Göztepe

 

Gaziantep FK-Alanyaspor

 

Konyaspor-Çaykur Rizespor

 

Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK