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Süper Lig ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar var? Milli ara sonrası gündemde

16.11.2026 09:29

Selim BaşeğmezerSpor editörü

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi’nde oynadığı Belçika ve Fransa karşılaşmaları nedeniyle liglere verilen milli ara sona erdi. İşte Süper Lig'de maçların yeniden oynanacağı tarih.

Süper Lig ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar var? Milli ara sonrası gündemde
Anadolu Ajansı

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşılaşan milli takımın maçlarının sona ermesiyle birlikte gözler Süper Lig maç takvimine çevrildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu taraftarlar ise ligde bu hafta hangi maçların oynanacağını merak ediyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR? 1
Anadolu Ajansı

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FIFA tarafından belirlenen uluslararası maç takvimine göre UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlar tamamlandı ve gözler Süper Lig'e çevrildi.

 

TFF tarafından belirlenen 12. hafta fikstürüne göre ise Süper Lig maçları bu hafta yeniden oynanmaya başlayacak.

 

Süper Lig'in 12. haftası 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalarla yeniden başlayacak.

SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ 2
Anadolu Ajansı

SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ

Türkiye Futbol Federasyonunun duyurduğu 12. hafta fikstürü şöyle:

 

21 Kasım Cumartesi

 

13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

 

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor

 

16.00 Galatasaray - Samsunspor

 

19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe

 

22 Kasım Pazar

 

13.30 Erzurumspor FK - Göztepe

 

16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

 

16.00 Konyaspor - Beşiktaş

 

19.00 Trabzonspor - Eyüpspor

 

23 Kasım Pazartesi

 

20.00 Başakşehir - Çorum FK

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