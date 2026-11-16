Süper Lig ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar var? Milli ara sonrası gündemde
16.11.2026 09:29
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi’nde oynadığı Belçika ve Fransa karşılaşmaları nedeniyle liglere verilen milli ara sona erdi. İşte Süper Lig'de maçların yeniden oynanacağı tarih.
UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşılaşan milli takımın maçlarının sona ermesiyle birlikte gözler Süper Lig maç takvimine çevrildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu taraftarlar ise ligde bu hafta hangi maçların oynanacağını merak ediyor.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
FIFA tarafından belirlenen uluslararası maç takvimine göre UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlar tamamlandı ve gözler Süper Lig'e çevrildi.
TFF tarafından belirlenen 12. hafta fikstürüne göre ise Süper Lig maçları bu hafta yeniden oynanmaya başlayacak.
Süper Lig'in 12. haftası 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalarla yeniden başlayacak.
SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ
Türkiye Futbol Federasyonunun duyurduğu 12. hafta fikstürü şöyle:
21 Kasım Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor
16.00 Galatasaray - Samsunspor
19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe
22 Kasım Pazar
13.30 Erzurumspor FK - Göztepe
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Eyüpspor
23 Kasım Pazartesi
20.00 Başakşehir - Çorum FK