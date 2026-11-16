Süper Lig ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar var? Milli ara sonrası gündemde

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşılaşan milli takımın maçlarının sona ermesiyle birlikte gözler Süper Lig maç takvimine çevrildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu taraftarlar ise ligde bu hafta hangi maçların oynanacağını merak ediyor.