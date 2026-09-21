Süper Lig şampiyonluğu için olay tahmin. "Yüzde 52 ile ipi göğüsleyecek"
21.09.2026 14:17
Süper Lig heyecanına milli ara molası verilirken sezon sonunda mutlu sona ulaşacak ekip için dikkat çeken bir tahmin yapıldı.
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçları sona erdi ve liderlik el değiştirdi.
Haftanın en dikkat çeken maçında Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırladı.
Papara Park'ta oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe ise Eyüpspor karşısında farka koştu.
Sarı-lacivertliler, rakibini 8-0 mağlup ederek 2 maç aradan sonra kazandı ve puanını 10'a yükseltti.
Haftanın kapanış maçında ise Amedspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Diyarbakır Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Amedspor, bu skorla birlikte milli araya 13 puanla lider olarak girdi.
ŞAMPİYONLUK ADAYI
Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de 2026/27 sezonunun en büyük şampiyonluk adayını belirledi.
GALATASARAY'A YÜZDE 52.7
Galatasaray'ın geride kalan dört sezonda olduğu gibi şampiyonluğa ulaşacağı öngörüldü. Sarı-kırmızılıların, sezonu 79 puanla şampiyon olarak tamamlayacağı belirtilirken, şampiyonluk ihtimali yüzde 52.7 olarak gösterildi.
FENERBAHÇE TAHMİNİ
Fenerbahçe'nin ise Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alacağı ve 75 puan toplayacağı tahmin edildi. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olma ihtimali yüzde 25.6 olarak belirtildi.
BEŞİKTAŞ'IN İHTİMALİ
Beşiktaş'ın zirvenin 8 puan gerisinde 71 puanla sezonu üçüncü sırada tamamlayacağı tahmin edilirken, şampiyonluk yüzdesi 16.9 olarak aktarıldı.
TRABZONSPOR'UN TAHMİNİ
Trabzonspor'un ise zirvenin hayli uzağında kalacağı ve 63 puanla sezonu dördüncü olarak tamamlayacağı belirtildi. Bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimali ise yüzde 4.1 olarak belirlendi.
KASIMPAŞA VE AMEDSPOR ÖNGÖRÜSÜ
Ligin tek namağlup takımı Kasımpaşa'nın şampiyonluk yüzdesi 0.2 olarak belirtilirken, güncel lider Amedspor'un sezonu 6. sırada tamamlayacağı aktarıldı. Diyarbakır ekibinin şampiyonluk yüzdesinin 0.1 olduğu kaydedildi.