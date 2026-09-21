Süper Lig şampiyonluğu için olay tahmin. "Yüzde 52 ile ipi göğüsleyecek"

Galatasaray'ın geride kalan dört sezonda olduğu gibi şampiyonluğa ulaşacağı öngörüldü. Sarı-kırmızılıların, sezonu 79 puanla şampiyon olarak tamamlayacağı belirtilirken, şampiyonluk ihtimali yüzde 52.7 olarak gösterildi.