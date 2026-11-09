Süper Lig şampiyonunu "yüzde 81.3" diyerek duyurdu
09.11.2026 11:24
Süper Lig'de 11. haftanın sona ermesi ve milli araya girilmesinin ardından şampiyonluk yarışına dair çarpıcı bir tahmin öne çıktı.
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sona erdi ve milli araya girildi.
Zirve yarışında yer alan takımlardan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kazanırken Amedspor haftayı yenilgiyle kapattı.
7 GOLLÜ DÜELLOYU KAZANAN GALATASARAY
Galatasaray, 11. haftada zirve yarışındaki en yakın takipçisi Amedspor'u ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, 7 golün atıldığı mücadeleden 4-3'lük zaferle ayrıldı ve milli araya liderliğini koruyarak girdi.
Galatasaray, bu skorla birlikte puanını 28'e yükseltti.
FENERBAHÇE, ÇORUM'DA 5 GOLLE YENİ SAYFA AÇTI
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasının ardından göreve getirilen Emre Belözoğlu, takımının başında ilk maçına Çorum FK deplasmanında çıktı.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı ve milli araya girilirken puan farkının artmasına izin vermedi.
Fenerbahçe, 19 puanla 6. sırada yer aldı ve lider Galatasaray'ı 9 puan geriden takibini sürdürdü.
TRABZONSPOR, ALANYA'DA HATA YAPMADI
Trabzonspor, Galatasaray'ın Amedspor'u mağlup ettiği haftayı iyi değerlendirdi.
Bordo-mavililer, Alanyaspor deplasmanında ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve 25 puanla 2. sıraya yerleşti.
BEŞİKTAŞ, 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
Haftanın kapanışında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa ile berabere kalınan maçın telafisi için sahaya çıktı.
Siyah-beyazlılar, rakibinin 10 kişi kaldığı maçta sahadan 3-0'lık zaferle ayrıldı.
Beşiktaş, puanını 22'ye yükseltti ve 4. sırada yer buldu.
Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de 2026/27 sezonunun şampiyonunu belirledi.
"ŞAMPİYON GALATASARAY"
Galatasaray'ın geride kalan son dört sezonda olduğu gibi 2026/27 sezonunda da şampiyonluğa ulaşacağı öngörüldü.
Sarı-kırmızılıların sezonu 84 puanla bitireceği ve şampiyonluk şansının yüzde 81.3 olduğu ifade edildi.
FENERBAHÇE'NİN İHTİMALİ
Fenerbahçe'nin ise Galatasaray'ın 12 puan gerisinde ikinci sırada yer alacağı ve 72 puan toplayacağı tahmin edildi.
Sarı-lacivertlilerin şampiyon olma ihtimali yüzde 5.6 olarak gösterildi.
TRABZONSPOR'UN ŞANSI
Trabzonspor'un sezonu üçüncü sırada tamamlayacağı ve 72 puanla lige nokta koyacağı belirtildi.
Bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimali ise yüzde 8.4 olarak belirlendi.
BEŞİKTAŞ'IN YÜZDESİ
Beşiktaş'ın ise sezonu 70 puanla dördüncü olarak bitireceği öngörülürken, şampiyonluk ihtimalinin yuzde 4.6 olduğu kaydedildi.
Şu anda zirve yarışında yer alan üçüncü sıradaki Amedspor ve beşinci sıradaki Kasımpaşa'ya şampiyonluk yüzdesi verilmedi.