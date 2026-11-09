Süper Lig şampiyonunu "yüzde 81.3" diyerek duyurdu

Galatasaray'ın geride kalan son dört sezonda olduğu gibi 2026/27 sezonunda da şampiyonluğa ulaşacağı öngörüldü.

Sarı-kırmızılıların sezonu 84 puanla bitireceği ve şampiyonluk şansının yüzde 81.3 olduğu ifade edildi.