Kulüpler Birliği Vakfı, 30 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek Süper Lig yayın ihalesi ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ihale öncesi süreçte yapılan girişim ve görüşmeler, ihale bedeli, yayın kalitesinin artırılması ve birçok farklı konuda uzun süredir devam eden çalışmalara vurgu yapıldı. 30 Kasım'daki ihaleye Süper Lig kulüplerini temsilen Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yayın İhale Komisyonu Üyeleri Göksel Gümüşdağ ile Serdal Adalı'nın katılacağı belirtildi

Kulüpler Birliği Vakfı, tarafından yayınlanan açıklama metni ise şöyle:

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Süper Lig yayın hakları ihalesi öncesinde Türk futbolunun yayın gelirlerini en üst seviyeye taşımak ve marka değerini korumak amacıyla kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttük.