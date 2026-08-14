Süper Lig yeni uygulamalarla başlıyor. 10 saniye kuralı devreye girecek

Merkez Hakem Kurulu daha önce yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanmaya başlanan yeni oyun kurallarına ilişkin uygulama esasları, UEFA tarafından üye federasyonlara ve uluslararası görev alacak hakemlere resmi olarak iletilmiştir. Merkez Hakem Kurulu olarak, Avrupa'daki diğer ulusal federasyonlarla uyumlu şekilde, 2026 - 2027 sezonu öncesinde yeni oyun kurallarının doğru ve ortak bir anlayışla uygulanmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme süreci planlanmıştır."