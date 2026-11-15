Süper Lig'de Alexander Sörloth sürprizi. Geri dönüş iddiası

İspanya La Liga'da zirve yarışının takipçilerinden Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth'un adı gündemde...

İspanyol basınında çıkan haberde Atletico Madrid'in bu sezonu inişli çıkışlı geçirdiği belirtilirken, gol yollarındaki eksikliğin dikkat çektiği yazıldı.

Julian Alvarez'in özellikle Barcelona maçında fırsatları değerlendiremediği aktarılırken, Sörloth'un da bu sezon henüz gol sevinci yaşamadığına vurgu yapıldı.