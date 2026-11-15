Süper Lig'de Alexander Sörloth sürprizi. Geri dönüş iddiası
15.11.2026 14:34
Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
İspanya La Liga'da zirve yarışının takipçilerinden Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth'un adı gündemde...
İspanyol basınında çıkan haberde Atletico Madrid'in bu sezonu inişli çıkışlı geçirdiği belirtilirken, gol yollarındaki eksikliğin dikkat çektiği yazıldı.
Julian Alvarez'in özellikle Barcelona maçında fırsatları değerlendiremediği aktarılırken, Sörloth'un da bu sezon henüz gol sevinci yaşamadığına vurgu yapıldı.
Norveçli golcünün performansının yeterli görülmediği ve açık şekilde kulüpten ayrılığın eşiğinde olduğu aktarıldı.
Avrupa'dan Juventus ile anıldığı yazılan Sörloth'un Türkiye'den de Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgilendiği kaydedildi.
Sörloth'un takımdan ayrılma isteğinin ardında performansını istediği gibi yansıtamamasının bulunduğu ifade edildi.
TRABZONSPOR'DA GOL KRALI OLDU
2019/20 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, 34 maçta attığı 24 golle gol kralı olmuştu.
Sörloth, o sezon tüm kulvarlarda 49 maçta forma giymiş ve 33 gol - 11 asistle 44 gole direkt katkı sağlamıştı.