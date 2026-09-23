Süper Lig'de de forma giymişti, 25 yaşında hayatını kaybetti
23.09.2026 10:06
Bir dönem Süper Lig'de de forma giyen futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayata veda etti.
Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynayan 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender yaşamını yitirdi.
Kalender'in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
ADANA DEMİRSPOR'DAN MESAJ
Adana Demirspor Kulübü de Tolga Kalender'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün paylaşımında, "Adana Demirspor'umuza uzun yıllar emek veren, formasını büyük bir özveriyle taşıyan eski futbolcumuz Tolga Kalender'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mavi-lacivertli formamız altında verdiği emekler, mücadeleleri ve güzel hatıralarıyla camiamızın hafızasında daima yaşayacaktır. Merhum Tolga Kalender'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi
Kalender'in vefatı başta ailesi ve yakınları olmak üzere futbol camiasında üzüntüye neden oldu.
Bir dönem Adana Demirspor forması giyen Kalender, kariyerini Bandırmaspor'da sürdürüyordu.
İKİ AYLIK EVLİYDİ
Kalender'in Çiğdem Kalender ile yeni bir evlilik yaptığı öğrenildi.
Kalendar çifti 31.07.2026 tarihinde dünyavine girmişti.