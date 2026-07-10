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Süper Lig'de de oynamıştı, dünyaca ünlü futbolcu gözaltına alındı. Sorgusu 10 saat sürdü

10.07.2026 12:55

NTV - Haber Merkezi

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Daha önce Premier Lig'in önde gelen kulüplerinde oynayan ve Türkiye'de Antalyaspor formasını terleten Samir Nasri, gözaltına alındı.

Süper Lig'de de oynamıştı, dünyaca ünlü futbolcu gözaltına alındı. Sorgusu 10 saat sürdü
Resmi Kurum

Kariyerinde Marsilya, Arsenal, Manchester City ve Sevilla gibi önemli takımları barındıran Samir Nasri'nin başı dertte...

 

Süper Lig'de de kısa bir dönem Antalyaspor forması giyen Fransız futbolcu, kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASI 1
Resmi Kurum

KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASI

Le Parisien'in haberine göre perşembe günü gözaltına alınan Nasri, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınarak sorgulandı.

SORGUSU 10 SAAT SÜRDÜ 2
Resmi Kurum

SORGUSU 10 SAAT SÜRDÜ

Sorgusu yaklaşık 10 saat süren Nasri, aynı günün akşamında serbest bırakıldı ve hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmadı.

ÇETE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR 3
Anadolu Ajansı

ÇETE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Polisin 2021'den beri hapiste olan "Yaban Domuzu" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Hakim Berrebouh'un etrafındaki suç şebekesini araştırdığı ve Nasri'nin bu çete ile nasıl bir bağlantısının olduğunu incelediği ifade edildi.

ANTALYASPOR'DA 8 MAÇI VAR 4
Anadolu Ajansı

ANTALYASPOR'DA 8 MAÇI VAR

Haberin devamında 2016 yılında bir gece kulübünü devralan Nasri'ye bu mekan üzerinden kara para aklama suçuna karıştığı iddiasının yöneltildiği belirtildi.

 

Antalyaspor formasını 2017'nin Ağustos ayında sırtına geçiren Nasri, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.

Süper Lig'de de oynamıştı, dünyaca ünlü futbolcu gözaltına alındı. Sorgusu 10 saat sürdü 5
Anadolu Ajansı

Antalyaspor'a transferi sonrası doping gerekçesiyle 12 ay futboldan men cezası alan Nasri, daha sonra West Ham ve Anderlecht formalarını terletmişti.