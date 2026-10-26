Süper Lig'de derbi günü. Tarihte ilginç anlar, penaltıyı bilerek kaçırmıştı

Süper Lig'in 9. haftasında, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat 21:30'da başlayacak. İlk 8 haftayı lider kapatan sarı kırmızılılar, kazanarak zirvedeki avantajını arttırmanın peşinde.



Ligde son 39 iç saha maçını kaybetmeyen sarı kırmızılılarda derbi öncesinde eksik yok. Sakatlığı nedeniyle Lille deplasmanını kaçıran Rafael Leao , dev maçta yedek kulübesinde olacak.



Fenerbahçe ise Galatasaray ile 3 puanlık farkı kapatmak için Rams Park'a gidecek.



Ligde son üç maçını gol yemeden kazanan sarı lacivertlilerde iki önemli eksik var.

Bu sezonki 17 resmi maça da ilk 11'de başlayan Nathan Ake, sakatlığı nedeniyle ilk kez forma giyemeyecek.

Ameliyat olan Asensio'dan da yoksun olacak takımda, tedavisi sona eren Mert Müldür kadroya döndü.