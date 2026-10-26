Süper Lig'de derbi günü. Tarihte ilginç anlar, penaltıyı bilerek kaçırmıştı
26.10.2026 08:40
Son Güncelleme: 26.10.2026 08:44
Trendyol Süper Lig'de bugün derbi heyecanı yaşanacak. 9. haftanın kapanışında, Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Türk sporuna damga vuran Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 117 yıla ulaşan rekabeti, birçok ilginç olaya sahne oldu.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 7-0, Fenerbahçe ise Galatasaray'ı 6-0 yenerek rekabette en farklı skorlu galibiyetleri aldı.
Rekabetin gol kralı 27 golle Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel oldu.
Rekabette Galatasaray üst üste 18, Fenerbahçe ise 11 maçta galip gelemedi.
BİLEREK KAÇIRILAN PENALTI
Rakiplerin 23 Ocak 1925'te Taksim Stadı'nda yaptıkları Vatan Gazetesi Kupası maçında ilginç bir olay yaşandı.
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası, atış öncesinde stadın büyük balkon kısmı çöktü. Fenerbahçeli Cafer Çağatay, bu gelişme üzerine penaltı atışında topu bilerek kaleci Ulvi Yanal'a teslim etti.
YARIDA KALAN MAÇ VE TARİHİ KAVGA
Rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları İstanbul Ligi maçı, futbolcular arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kaldı.
Taksim Stadı'nda yapılan maçın 60. dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ'ın, Fenerbahçeli M. Reşat Nayir'e attığı tekme ve Kadri'nin üzerine doğru koşan Fenerbahçeli Fikret Arıcan'ın, Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp, saha kenarına atılmasıyla saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca, olaylar büyüdü.
Yarıda kalan maçın ardından toplanan "Mıntıka Futbol Heyeti", Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birisini verdi ve Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 olmak üzere toplam 17 futbolcuyu uzun süreli cezalandırdı.
Bu cezalardan en karlı çıkan takım olan Beşiktaş, sezonu rakiplerinin önünde şampiyon tamamladı.
ÖZBEK'İN 18, YILDIRIM'IN 54. DERBİSİ
Dursun Özbek 18. Fenerbahçe derbisi, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım ise 54. Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak.
Galatasaray, 2 farklı dönem başkanlık yapan Dursun Özbek dönemlerinde; lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa organizasyonlarında 17 kez Fenerbahçe ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar görevde bulunan Özbek, bu dönemde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 Fenerbahçe derbisi gördü.
Galatasaray ligdeki müsabakalarda rakibine 2 kez kaybedip 3 maçı berabere tamamladı. 2015-16 sezonunda oynanan Türkiye Kupası finalinde ise Podolski'nin golüyle 1-0 kazanarak kupaya uzandı.
2022 yılının haziran ayında yeniden başkanlığa seçilen Özbek, ikinci döneminde 8 lig, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere 11 Fenerbahçe derbisine tanıklık etti.
Bu süreçte, Süper Lig'deki 8 müsabakada sarı-kırmızılılar 4, sarı-lacivertliler ise 1 derbi zaferi kazandı. 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Şanlıurfa'da 7 Nisan 2024'te oynanan Süper Kupa karşılaşması ise Fenerbahçe'nin ilk dakikada sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın hükmen 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.
İKİ TAKIMDA SON DURUM
Süper Lig'in 9. haftasında, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat 21:30'da başlayacak. İlk 8 haftayı lider kapatan sarı kırmızılılar, kazanarak zirvedeki avantajını arttırmanın peşinde.
Ligde son 39 iç saha maçını kaybetmeyen sarı kırmızılılarda derbi öncesinde eksik yok. Sakatlığı nedeniyle Lille deplasmanını kaçıran Rafael Leao, dev maçta yedek kulübesinde olacak.
Fenerbahçe ise Galatasaray ile 3 puanlık farkı kapatmak için Rams Park'a gidecek.
Ligde son üç maçını gol yemeden kazanan sarı lacivertlilerde iki önemli eksik var.
Bu sezonki 17 resmi maça da ilk 11'de başlayan Nathan Ake, sakatlığı nedeniyle ilk kez forma giyemeyecek.
Ameliyat olan Asensio'dan da yoksun olacak takımda, tedavisi sona eren Mert Müldür kadroya döndü.