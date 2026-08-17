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Süper Lig'de ilk hafta bitti, lider belli oldu

17.08.2026 23:46

NTV - Haber Merkezi

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Trendyol Süper Lig'de 1. hafta maçlarının sona ermesinin ardından sıralama şekillendi.

Süper Lig'de ilk hafta bitti, lider belli oldu
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig, ilk hafta itibarıyla oldukça hızlı başladı.

BÜYÜKLER ARASINDA TEK KAZANAN BEŞİKTAŞ 1
Anadolu Ajansı

BÜYÜKLER ARASINDA TEK KAZANAN BEŞİKTAŞ

Süper Lig'in dört büyükleri olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında sezonun ilk haftasında kazanan tek ekip siyah-beyazlılar oldu.

Süper Lig'de ilk hafta bitti, lider belli oldu 2
Anadolu Ajansı

Galatasaray; sahasında ağırladığı Çorum FK ile berabere kalırken, Trabzonspor ise Kasımpaşa deplasmanından 1 puanla döndü.

Süper Lig'de ilk hafta bitti, lider belli oldu 3
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Süper Lig'de ilk hafta bitti, lider belli oldu 4
Anadolu Ajansı

Beşiktaş ise konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı cebine koydu.

LİDER AMEDSPOR OLDU 5
Anadolu Ajansı

LİDER AMEDSPOR OLDU

İlk hafta maçlarında rakibini en farklı mağlup eden takım Amedspor oldu.

 

Erzurumspor FK'yı konuk eden Diyarbakır ekibi, rakibini 3-0 yendi ve Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

PUAN DURUMU 6
Anadolu Ajansı

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 1. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte puan durumu da şekillendi.

 

İşte Süper Lig'de puan durumu:

 

1 - Amedspor: 3

2 - Başakşehir: 3

3 - Gençlerbirliği: 3

4 - Beşiktaş: 3

5 - Rizespor: 3

6 - Samsunspor: 1

7 - Göztepe: 1

8 - Galatasaray: 1

9 - Çorum FK: 1

10 - Trabzonspor: 1

11 - Gaziantep FK: 1

12 - Alanyaspor: 1

13 - Kasımpaşa: 1

14 - Fenerbahçe: 0

15 - Eyüpspor: 0

16 - Konyaspor: 0

17 - Kocaelispor: 0

18 - Erzurumspor FK: 0

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