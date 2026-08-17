Süper Lig'de ilk hafta bitti, lider belli oldu
17.08.2026 23:46
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta maçlarının sona ermesinin ardından sıralama şekillendi.
Trendyol Süper Lig, ilk hafta itibarıyla oldukça hızlı başladı.
BÜYÜKLER ARASINDA TEK KAZANAN BEŞİKTAŞ
Süper Lig'in dört büyükleri olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında sezonun ilk haftasında kazanan tek ekip siyah-beyazlılar oldu.
Galatasaray; sahasında ağırladığı Çorum FK ile berabere kalırken, Trabzonspor ise Kasımpaşa deplasmanından 1 puanla döndü.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaş ise konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı cebine koydu.
LİDER AMEDSPOR OLDU
İlk hafta maçlarında rakibini en farklı mağlup eden takım Amedspor oldu.
Erzurumspor FK'yı konuk eden Diyarbakır ekibi, rakibini 3-0 yendi ve Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 1. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte puan durumu da şekillendi.
İşte Süper Lig'de puan durumu:
1 - Amedspor: 3
2 - Başakşehir: 3
3 - Gençlerbirliği: 3
4 - Beşiktaş: 3
5 - Rizespor: 3
6 - Samsunspor: 1
7 - Göztepe: 1
8 - Galatasaray: 1
9 - Çorum FK: 1
10 - Trabzonspor: 1
11 - Gaziantep FK: 1
12 - Alanyaspor: 1
13 - Kasımpaşa: 1
14 - Fenerbahçe: 0
15 - Eyüpspor: 0
16 - Konyaspor: 0
17 - Kocaelispor: 0
18 - Erzurumspor FK: 0