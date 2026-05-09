Süper Lig'de küme düşen iki takım belli oldu
09.05.2026 22:13
Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ederken, küme düşen iki takım netleşti.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla sürerken, şampiyon Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılıların üst üste 4. şampiyonluğunun yanı sıra küme düşen iki takım da netleşti.
KARAGÜMRÜK VEDA ETTİ
Karagümrük, Kocaelispor deplasmanına çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasına rağmen Gençlerbirliği'nin Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etmesiyle birlikte küme düştü.
KAYSERİSPOR, MAĞLUBİYETLE DÜŞTÜ
Alanyaspor deplasmanına çıkan Kayserispor ise sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.
KÜME DÜŞEN ÜÇÜNCÜ TAKIM SON HAFTA BELLİ OLACAK
Süper Lig'in 34. ve son haftasında küme düşen üçüncü takım belli olacak.
Eyüpspor, son haftada Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği, Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Kocaelispor ile evinde karşılaşacak.
DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU
13 - Eyüpspor: 32 puan
14 - Kasımpaşa: 32 puan
15 - Gençlerbirliği: 31 puan
16 - Antalyaspor: 29 puan
17 - Karagümrük: 27 puan (Küme düştü)
18 - Kayserispor: 27 puan (Küme düştü)
Trendyol Süper Lig
|Trendyol Süper Lig
|O
|A
|P
|1
Galatasaray
|32
|+46
|74
|2
Fenerbahçe
|33
|+40
|73
|3
Trabzonspor
|33
|+25
|69
|4
Beşiktaş
|33
|+19
|59
|5
Başakşehir
|33
|+22
|54
|6
Göztepe
|32
|+12
|52
|7
Samsunspor
|33
|-2
|48
|8
Ç.Rizespor
|33
|-6
|40
|9
Konyaspor
|33
|-6
|40
|10
Alanyaspor
|33
|+1
|37
|11
Kocaelispor
|33
|-11
|37
|12
Gaziantep FK
|32
|-13
|37
|13
Eyüpspor
|33
|-15
|32
|14
Kasımpaşa
|32
|-16
|32
|15
Antalyaspor
|32
|-21
|29
|16
Gençlerbirliği
|32
|-15
|28
|17
Karagümrük
|33
|-24
|27
|18
Kayserispor
|33
|-36
|27