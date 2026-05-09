Süper Lig'de küme düşen iki takım belli oldu

09.05.2026 22:13

Selim Başeğmezer

Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ederken, küme düşen iki takım netleşti.

Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla sürerken, şampiyon Galatasaray oldu.

 

Sarı-kırmızılıların üst üste 4. şampiyonluğunun yanı sıra küme düşen iki takım da netleşti.

KARAGÜMRÜK VEDA ETTİ

Karagümrük, Kocaelispor deplasmanına çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasına rağmen Gençlerbirliği'nin Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etmesiyle birlikte küme düştü.

KAYSERİSPOR, MAĞLUBİYETLE DÜŞTÜ

Alanyaspor deplasmanına çıkan Kayserispor ise sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

KÜME DÜŞEN ÜÇÜNCÜ TAKIM SON HAFTA BELLİ OLACAK

Süper Lig'in 34. ve son haftasında küme düşen üçüncü takım belli olacak.

 

Eyüpspor, son haftada Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği, Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Kocaelispor ile evinde karşılaşacak.

DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU

13 - Eyüpspor: 32 puan

14 - Kasımpaşa: 32 puan

15 - Gençlerbirliği: 31 puan

16 - Antalyaspor: 29 puan

17 - Karagümrük: 27 puan (Küme düştü)

18 - Kayserispor: 27 puan (Küme düştü)

Trendyol Süper Lig

#Trendyol Süper LigOAP
1
Galatasaray
Galatasaray
32+4674
2
Fenerbahçe
Fenerbahçe
33+4073
3
Trabzonspor
Trabzonspor
33+2569
4
Beşiktaş
Beşiktaş
33+1959
5
Başakşehir
Başakşehir
33+2254
6
Göztepe
Göztepe
32+1252
7
Samsunspor
Samsunspor
33-248
8
Ç.Rizespor
Ç.Rizespor
33-640
9
Konyaspor
Konyaspor
33-640
10
Alanyaspor
Alanyaspor
33+137
11
Kocaelispor
Kocaelispor
33-1137
12
Gaziantep FK
Gaziantep FK
32-1337
13
Eyüpspor
Eyüpspor
33-1532
14
Kasımpaşa
Kasımpaşa
32-1632
15
Antalyaspor
Antalyaspor
32-2129
16
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği
32-1528
17
Karagümrük
Karagümrük
33-2427
18
Kayserispor
Kayserispor
33-3627