Süper Lig'de kuralar çekildi, derbi haftaları netleşti
09.07.2026 14:29
Son Güncelleme: 09.07.2026 14:51
Süper Lig'de 2026-2027 sezonu kura çekimi gerçekleşti. İşte ilk maçların programı ve derbilerin haftaları...
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.
Yeni sezonun merakla beklenen başlangıç programı ve derbi haftaları belli oldu.
DERBİ HAFTALARI
4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
6. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray
8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
15. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
İLK HAFTA MAÇLARI
Beşiktaş-Eyüpspor
Kasımpaşa-Trabzonspor
Başakşehir-Kocaelispor
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Galatasaray-Çorum FK
Samsunspor-Göztepe
Gaziantep FK-Alanyaspor
Konyaspor-Çaykur Rizespor
Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK
2026 – 2027 SEZONU KISITLARI
1. Fikstür anahtarı simetrik olacak. İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak.
2. Hiçbir takım başka bir takımı sezon boyunca düzenli olarak takip etmeyecek.
3. İlk 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak. Bir takım bu şekilde bir devrede birden fazla kez üst üste iç saha veya deplasmanda oynamayacak.
4. Tüm takımların, bir devrede Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynayacağı maçların en fazla 3 tanesi deplasmanda veya iç sahada olabilecek.
5. Hiçbir takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ardışık haftalarda maç yapmayacak.
6. Hiçbir takım 7 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarından 3 tanesi ile maç yapmayacak.
7. Şampiyonlar Liginde yer alan takımlarımız ile Avrupa Ligi ve Konferans Liginde oynayan takımlarımızın bulunduğu torbaların 1, 2, 8, 18, 22, 25 ve 28. hafta karşılaşmamaları sağlanmıştır.
8. Derbiler için 1-2-11-17-18-22-28-31 Haftalar yasaklı haftalar olarak belirlenmiş olup, derbiler bu haftaların haricindeki haftalarda oynanabilecektir.
9. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbilerde, takımlar bir müsabakayı iç sahada oynarken diğer müsabakayı deplasmanda oynayacak.
10. Trabzonspor; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile bir devrede oynayacağı maçların en fazla 2 tanesini iç sahada veya deplasmanda oynayacak.
11. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan aynı hafta en fazla 2 takım iç sahada olabilecek.
12. İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul’da maç yapabilecek. İstanbul’da üst üste oynama döngüleri ilk yarı ve ikinci yarıda birbirine yakın durumda olacak.
13. İstanbul’da aynı haftada en fazla 4 takım iç sahada olabilecek ve bu hafta sayısı minimize edilecek.