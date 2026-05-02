Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülebilir. Her şey tek bir maça bağlı

02.05.2026 15:34

Selim Başeğmezer

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun şampiyonu bugün oynanacak olan maçların sonuçlarına bağlı olarak belli olabilir.

NTV

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 32. hafta maçlarıyla devam ediyor. 2025/26 sezonunda şampiyon, bugün oynanacak olan maçların ardından belli olabilir.

Anadolu Ajansı

ZİRVEDE PUAN DURUMU

Zirveye bakıldığında lider Galatasaray, 74 puanla liderliğini sürdürüyor. İkinci sıradaki Fenerbahçe, 67 puanla takibine devam ederken, üçüncü basamaktaki Trabzonspor'un 65 puanı bulunuyor.

 

Bu akşam saat 20.00'de oynanacak maçlarla birlikte şampiyonluk düğümü de çözülebilir.

Anadolu Ajansı

GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK

Lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi durumunda diğer maçların sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Anadolu Ajansı

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Elayis, Holse, Coulibaly, Mouandilmadji

 

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR

İkinci sıradaki Fenerbahçe ise Kadıköy'de Başakşehir'i ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk umudunu sürdürebilmesi için Başakşehir karşısında kazanması ve Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybı yaşaması gerekecek

Anadolu Ajansı

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif.

 

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Umut, Kemen, Yusuf, Shomorudov, Harit, Bertuğ.

Anadolu Ajansı

TRABZONSPOR, GÖZTEPE'YE KARŞI

Üçüncü basamaktaki Trabzonspor ise Papara Park'ta Göztepe'yi konuk edecek. Bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimalini devam ettirmesi için Galatasaray'ın Samsun'da yenilmesi gerekiyor.

Anadolu Ajansı

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Ozan, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

 

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram