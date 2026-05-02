Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülebilir. Her şey tek bir maça bağlı
02.05.2026 15:34
Selim Başeğmezer
Trendyol Süper Lig'de heyecan, 32. hafta maçlarıyla devam ediyor. 2025/26 sezonunda şampiyon, bugün oynanacak olan maçların ardından belli olabilir.
ZİRVEDE PUAN DURUMU
Zirveye bakıldığında lider Galatasaray, 74 puanla liderliğini sürdürüyor. İkinci sıradaki Fenerbahçe, 67 puanla takibine devam ederken, üçüncü basamaktaki Trabzonspor'un 65 puanı bulunuyor.
Bu akşam saat 20.00'de oynanacak maçlarla birlikte şampiyonluk düğümü de çözülebilir.
GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK
Lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi durumunda diğer maçların sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Elayis, Holse, Coulibaly, Mouandilmadji
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR
İkinci sıradaki Fenerbahçe ise Kadıköy'de Başakşehir'i ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk umudunu sürdürebilmesi için Başakşehir karşısında kazanması ve Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybı yaşaması gerekecek
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif.
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Umut, Kemen, Yusuf, Shomorudov, Harit, Bertuğ.
TRABZONSPOR, GÖZTEPE'YE KARŞI
Üçüncü basamaktaki Trabzonspor ise Papara Park'ta Göztepe'yi konuk edecek. Bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimalini devam ettirmesi için Galatasaray'ın Samsun'da yenilmesi gerekiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Ozan, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan.