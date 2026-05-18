Süper Lig'de sezon bitti, iki isim gol krallığını paylaştı

18.05.2026 07:43

Selim Başeğmezer

Google'da NTV'yi tercih et

Süper Lig'de 2025/26 sezonu sona erdi ve gol krallığında da zirve netleşti.

Süper Lig'de sezon bitti, iki isim gol krallığını paylaştı
NTV

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonu, 34. ve son hafta maçlarıyla birlikte sona erdi.

 

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor küme düştü.

 

Diğer yandan sezonun bitmesiyle birlikte gol krallığı yarışı da sona erdi ve zirve şekillendi.

ZİRVEDE İKİ İSİM 1
Anadolu Ajansı

ZİRVEDE İKİ İSİM

Trabzonsporlu Paul Onuachu ve Başakşehirli Eldor Shomurodov, 22'şer golle gol krallığında zirveyi paylaştı.

 

İşte gol krallığı listesi:

MARIUS MOUNDILMADJI (SAMSUNSPOR) 10 GOL 2
Anadolu Ajansı

MARIUS MOUNDILMADJI (SAMSUNSPOR) 10 GOL

DORGELES NENE (FENERBAHÇE): 10 GOL 3
Anadolu Ajansı

DORGELES NENE (FENERBAHÇE): 10 GOL

DAVIE SELKE (BAŞAKŞEHİR): 10 GOL 4
Anadolu Ajansı

DAVIE SELKE (BAŞAKŞEHİR): 10 GOL

MARCO ASENSIO (FENERBAHÇE): 11 GOL 5
Anadolu Ajansı

MARCO ASENSIO (FENERBAHÇE): 11 GOL

JUAN SANTOS (GÖZTEPE): 11 GOL 6
IHA

JUAN SANTOS (GÖZTEPE): 11 GOL

ERNEST MUÇI (TRABZONSPOR): 11 GOL 7
Anadolu Ajansı

ERNEST MUÇI (TRABZONSPOR): 11 GOL

FELIPE AUGUSTO (TRABZONSPOR: 13 GOL 8
DHA

FELIPE AUGUSTO (TRABZONSPOR: 13 GOL

MAURO ICARDI (GALATASARAY): 14 GOL 9
Anadolu Ajansı

MAURO ICARDI (GALATASARAY): 14 GOL

VICTOR OSIMHEN (GALATASARAY): 15 GOL 10
IHA

VICTOR OSIMHEN (GALATASARAY): 15 GOL

MOHAMED BAYO (GAZİANTEP FK): 15 GOL 11
Anadolu Ajansı

MOHAMED BAYO (GAZİANTEP FK): 15 GOL

ANDERSON TALISCA (FENERBAHÇE): 19 GOL 12
Anadolu Ajansı

ANDERSON TALISCA (FENERBAHÇE): 19 GOL

ELDOR SHOMURODOV (BAŞAKŞEHİR): 22 GOL 13
Anadolu Ajansı

ELDOR SHOMURODOV (BAŞAKŞEHİR): 22 GOL

PAUL ONUACHU (TRABZONSPOR): 22 GOL 14
Anadolu Ajansı

PAUL ONUACHU (TRABZONSPOR): 22 GOL