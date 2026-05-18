Süper Lig'de sezon bitti, iki isim gol krallığını paylaştı
18.05.2026 07:43
Süper Lig'de 2025/26 sezonu sona erdi ve gol krallığında da zirve netleşti.
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonu, 34. ve son hafta maçlarıyla birlikte sona erdi.
Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor küme düştü.
Diğer yandan sezonun bitmesiyle birlikte gol krallığı yarışı da sona erdi ve zirve şekillendi.
ZİRVEDE İKİ İSİM
Trabzonsporlu Paul Onuachu ve Başakşehirli Eldor Shomurodov, 22'şer golle gol krallığında zirveyi paylaştı.
İşte gol krallığı listesi:
MARIUS MOUNDILMADJI (SAMSUNSPOR) 10 GOL
DORGELES NENE (FENERBAHÇE): 10 GOL
DAVIE SELKE (BAŞAKŞEHİR): 10 GOL
MARCO ASENSIO (FENERBAHÇE): 11 GOL
JUAN SANTOS (GÖZTEPE): 11 GOL
ERNEST MUÇI (TRABZONSPOR): 11 GOL
FELIPE AUGUSTO (TRABZONSPOR: 13 GOL
MAURO ICARDI (GALATASARAY): 14 GOL
VICTOR OSIMHEN (GALATASARAY): 15 GOL
MOHAMED BAYO (GAZİANTEP FK): 15 GOL
ANDERSON TALISCA (FENERBAHÇE): 19 GOL
ELDOR SHOMURODOV (BAŞAKŞEHİR): 22 GOL
