Süper Lig'de sezonun ilk teknik direktör ayrılığı açıklandı

Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı.

Bu sezon Mirel Radoi yönetiminde 3 maça çıkan Gaziantep FK; Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmiş, Rizespor'a ise 2-1 yenilmişti.