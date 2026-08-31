Süper Lig'de sezonun ilk teknik direktör ayrılığı açıklandı
31.08.2026 15:21
Son Güncelleme: 31.08.2026 15:25
Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sıcak gelişmeler de peş peşe yaşanıyor.
3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti.
Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı.
Bu sezon Mirel Radoi yönetiminde 3 maça çıkan Gaziantep FK; Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmiş, Rizespor'a ise 2-1 yenilmişti.
Gaziantep FK'nın başında 7 maça çıkan Rumen çalıştırıcı; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 0.57'lik bir puan ortalaması tutturmuştu.