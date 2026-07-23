Süper Lig'de yabancı kuralı değişecek mi? Resmi açıklama geldi

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı kuralının değişmeyeceğini açıkladı.

TFF ile görüştüklerini dile getiren Doğan, "Genel anlamda kuralın değişikliği gündemde değil. Bizim böyle bir görüşümüz vardı. En son aldığımız karar bir ay önceydi. Daha önce de bir karar alınmıştı. Federasyonla görüşmüştük ve kararı değiştirmeyeceklerini söylemişlerdi. Sonrasında bir kez daha görüştük ve federasyon, kararında durduğunu ve kararın değişmeyeceğini bildirdi. Bu saatten sonra bir değişiklik olmayacak. Biz de yapılanmamızı ona göre yaptık, Trabzonspor da bu saatten sonra değişikliğe sıcak bakmayız." ifadelerini kullandı.