Süper Lig'de yabancı kuralı değişecek mi? Resmi açıklama geldi
23.07.2026 16:45
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala gündemde olan yabancı kuralı için resmi açıklama geldi.
Trendyol Süper Lig'in başlamasına günler kala yabancı kuralında değişiklik olup olmayacağı futbolseverlerin merak konusuydu...
10+4 olarak açıklanan kuralın bu sezon için değişme ihtimali tartışma konusu olurken, beklenen açıklama geldi.
ERTUĞRUL DOĞAN AÇIKLADI
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı kuralının değişmeyeceğini açıkladı.
TFF ile görüştüklerini dile getiren Doğan, "Genel anlamda kuralın değişikliği gündemde değil. Bizim böyle bir görüşümüz vardı. En son aldığımız karar bir ay önceydi. Daha önce de bir karar alınmıştı. Federasyonla görüşmüştük ve kararı değiştirmeyeceklerini söylemişlerdi. Sonrasında bir kez daha görüştük ve federasyon, kararında durduğunu ve kararın değişmeyeceğini bildirdi. Bu saatten sonra bir değişiklik olmayacak. Biz de yapılanmamızı ona göre yaptık, Trabzonspor da bu saatten sonra değişikliğe sıcak bakmayız." ifadelerini kullandı.
10+4 YABANCI KURALI NEDİR?
Süper Lig kulüpleri, 2026/27 sezonunda kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek.
Süper Lig'de takımlar kadrosunda 10'u koşulsuz olacak.
Bu yabancı oyuncuların 10'u için yaş kriteri uygulanmayacak.
Kalan 4 yabancı futbolcunun ise 2003 ve sonrası doğumlu yani 23 yaş altı olması zorunlu olacak.