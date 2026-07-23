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Süper Lig'de yabancı kuralı değişecek mi? Resmi açıklama geldi

23.07.2026 16:45

NTV - Haber Merkezi

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Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala gündemde olan yabancı kuralı için resmi açıklama geldi.

Süper Lig'de yabancı kuralı değişecek mi? Resmi açıklama geldi
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in başlamasına günler kala yabancı kuralında değişiklik olup olmayacağı futbolseverlerin merak konusuydu...

Süper Lig'de yabancı kuralı değişecek mi? Resmi açıklama geldi 1
Anadolu Ajansı

10+4 olarak açıklanan kuralın bu sezon için değişme ihtimali tartışma konusu olurken, beklenen açıklama geldi.

ERTUĞRUL DOĞAN AÇIKLADI 2
Anadolu Ajansı

ERTUĞRUL DOĞAN AÇIKLADI

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı kuralının değişmeyeceğini açıkladı.

 

TFF ile görüştüklerini dile getiren Doğan, "Genel anlamda kuralın değişikliği gündemde değil. Bizim böyle bir görüşümüz vardı. En son aldığımız karar bir ay önceydi. Daha önce de bir karar alınmıştı. Federasyonla görüşmüştük ve kararı değiştirmeyeceklerini söylemişlerdi. Sonrasında bir kez daha görüştük ve federasyon, kararında durduğunu ve kararın değişmeyeceğini bildirdi. Bu saatten sonra bir değişiklik olmayacak. Biz de yapılanmamızı ona göre yaptık, Trabzonspor da bu saatten sonra değişikliğe sıcak bakmayız." ifadelerini kullandı.

10+4 YABANCI KURALI NEDİR? 3
IHA

10+4 YABANCI KURALI NEDİR?

Süper Lig kulüpleri, 2026/27 sezonunda kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek.

 

Süper Lig'de takımlar kadrosunda 10'u koşulsuz olacak.

 

Bu yabancı oyuncuların 10'u için yaş kriteri uygulanmayacak.

 

Kalan 4 yabancı futbolcunun ise 2003 ve sonrası doğumlu yani 23 yaş altı olması zorunlu olacak.

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