Süper Lig'de yeni uygulama başladı: İlk kez Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçında hayata geçti
21.11.2026 15:18
Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla uygulamaya alınan Çoklu Top Sistemi, ilk kez Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçında uygulandı.
Gençlerbirliği'nin sahasında Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni uygulaması hayata geçirildi.
Çoklu Top Sistemi kapsamında top toplayıcılar, topları doğrudan futbolculara vermek yerine saha kenarında belirlenen alanlarda bulunan istasyonlara yerleştirdi.
Futbolcular, ihtiyaç duydukları topları bu istasyonlardan aldı.
ÇOKLU TOP SİSTEMİ NEDİR?
Çoklu top sistemi başta İngiltere ve İtalya olmak üzere Avrupa'nın önde gelen liglerinde, UEFA ile FIFA organizasyonlarında uygulanıyor.
Bu sistem; oyunun akışını hızlandırmak, top toplayıcıların müdahalesiyle oluşabilecek zaman kayıplarını veya ev sahibi avantajını önlemek amacıyla yedek topların saha kenarındaki konilere/istasyonlara yerleştirilmesi esasına dayanıyor.
Sisteme göre her istasyonda bir top toplayıcı bulunacak ve çıkan topu geri alarak en yakındaki istasyona yerleştiriliyor.
Yedek top gerektiğinde de oyuncu topu istasyondan alıyor. Yani şimdi olduğu gibi top elde tutulmayacak ve oyuncuya atılmıyor.
Temel kurallar ihlal edilmeden sahaların fiziki koşullarına göre istasyonların yerleşim alanları için düzenlemelere izin veriliyor.
Ancak istasyonların yerleri için TFF'nin onayı da zorunlu.
YERLERİ İZİNSİZ DEĞİŞTİRİLEMİYOR
Buna bağlı olarak sportif ekipman talimatında da değişiklikler yapıldı. Buna göre Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 12 adet top zorunlu. Yine TFF tarafından onaylanan sabit top istasyonlarının yerleri izinsiz kesinlikle değiştirilemiyor.
Sistemin uygulandığı ülkelerde de ufak farklılıklar var. Örneğin Premier League'de 2022-23 sezonunda başlayan uygulamada 2024 yılında top toplayıcıların topu doğrudan oyuncuya atması yasaklanarak kurallar sıkılaştırılmıştır. Ayrıca toplam 15 top kullanılırken İngiltere Futbol Ligi (EFL) ve National League kademelerinde de zorunlu.
İtalya Serie A'da da saha kenarındaki koniler üzerinden benzer model uzun süredir uygulanıyor.
Almanya (Bundesliga), İspanya (La Liga) ve Fransa (Ligue 1) gibi Avrupa'nın önde gelen yerel liglerinde de IFAB'ın 2.3 numaralı kuralı kapsamında maç temposunu korumak amacıyla kullanılıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası ve FIFA Dünya Kupası organizasyonlarının tamamında standart olarak uygulanıyor.