Süper Lig'de yıldızı parladı, Dünya Kupası'nda da adından söz ettirdi. Değerinin iki katı isteniyor
23.06.2026 16:45
Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai, Dünya Kupası'nda da dikkatleri üzerine çekti. Dünya devleri bordo mavili ekibin kapısını çalarken istenen bonservis belli oldu.
Fransa'nın alt liginden Türkiye'nin yolunu tutan 20 yaşındaki Christ Inao Oulai, Süper Lig'deki performansının yanı sıra Dünya Kupası'nda da adından söz ettirdi.
Piyasa değeri 23 milyon euro olan yıldız için dünya devleri temaslara başladı.
Manchester City, PSG, Barcelona ve Chelsea gibi devlerin ilgilendiği genç yıldız için bordo mavili ekibin en az 50 milyon euro bonservis beklentisi olduğu iddia edildi.
Trabzonspor'un sezon başında Fransa Ligue 2 ekibi Bastia'dan 5.5 milyon euro sözleşme fesih bedeliyle transfer ettiği Oulai, ilk milli maçına da Trabzonspor'dayken kasım ayında çıkmıştı.
“ALDIĞIMIZDA ELEŞTİRİLDİK”
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, daha önce yaptıı bir açıklamada Oulai hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Genç bir oyuncu, İstekli ve arzulu. Bizim için çok değerli. Onu aldığımızda da söyledik ki özellikli bir futbolcu. Aldığımızda çok eleştirildik ama şimdi taraftarlarımızı heyecanlandıran oyuncu."