Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takım. Kura çekimi ve maç tarihleri
24.05.2026 14:51
Son Güncelleme: 24.05.2026 15:17
Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımları belli oldu. Sezonun ilk Avrupa kupası maçını Fenerbahçe oynayacak.
Türkiye'yi Avrupa'da 5 takım temsil edecek.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının kura çekimi 27 Ağustos'ta yapılacak. Sarı kırmızılılar ilk maçını 8-9-10 Eylül tarihinde oynayacak.
Süper Lig ikincisi Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek.
Sarı lacivertliler İlk maçını 21-22 Temmuz'da rövanşı 28-29 Temmuz'da oynayacak.
TRABZON VE BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundan, Beşiktaş ise aynı organizasyona 2. eleme turundan katılacak.
RAMS Başakşehir de 23 Temmuz'da Konferans Ligi 2. eleme turundan Avrupa macerasına başlayacak.