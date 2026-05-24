Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takım. Kura çekimi ve maç tarihleri

24.05.2026 14:51

Son Güncelleme: 24.05.2026 15:17

Batuhan Durmuş

Google'da NTV'yi tercih et

Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımları belli oldu. Sezonun ilk Avrupa kupası maçını Fenerbahçe oynayacak.

Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takım. Kura çekimi ve maç tarihleri
Anadolu Ajansı

Türkiye'yi Avrupa'da 5 takım temsil edecek.
 

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının kura çekimi 27 Ağustos'ta yapılacak. Sarı kırmızılılar ilk maçını 8-9-10 Eylül tarihinde oynayacak.

Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takım. Kura çekimi ve maç tarihleri 1
Anadolu Ajansı

Süper Lig ikincisi Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek. 

 

Sarı lacivertliler İlk maçını 21-22 Temmuz'da rövanşı 28-29 Temmuz'da oynayacak.

TRABZON VE BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE 2
Resmi Kurum

TRABZON VE BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundan, Beşiktaş ise aynı organizasyona 2. eleme turundan katılacak.

Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takım. Kura çekimi ve maç tarihleri 3
Anadolu Ajansı

RAMS Başakşehir de 23 Temmuz'da Konferans Ligi 2. eleme turundan Avrupa macerasına başlayacak.