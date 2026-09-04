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Süper Lig'den Premier Lig'e transfer oldu. Resmen açıklandı

04.09.2026 17:26

Selim Başeğmezer

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Premier Lig ekibi Newcastle United, Gençlerbirliği'nden dikkat çeken bir transfer yaptı.

Süper Lig'den Premier Lig'e transfer oldu. Resmen açıklandı
Anadolu Ajansı

Türkiye'de transfer döneminin son gününde hareketli saatler yaşanıyor.

 

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde forma giyen Ousmane Diabate, Premier Lig ekibi Newcastle United'a transfer oldu.

Süper Lig'den Premier Lig'e transfer oldu. Resmen açıklandı 1
Anadolu Ajansı

Başkent ekibinden yapılan resmi açıklamada Diabate'nin bonservisinin Newcastle tarafından alındığı, oyuncunun bu sezonu Gençlerbirliği'nde kiralık olarak geçireceği belirtildi.

Süper Lig'den Premier Lig'e transfer oldu. Resmen açıklandı 2
Anadolu Ajansı

Kulübün açıklamasında şöyle denildi:

 

"Profesyonel A Takım futbolcularımızdan Ousmane Diabate’nin transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile anlaşmaya varılmıştır. Gerçekleştirilen anlaşma doğrultusunda transferi tamamlanan Ousmane Diabate, sezon sonuna kadar kulübümüzde kiralık olarak forma giyecektir. Kırmızı-kara formamız altında gösterdiği mücadele ve katkıları için Ousmane Diabate’ye teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Süper Lig'den Premier Lig'e transfer oldu. Resmen açıklandı 3
Resmi Kurum

18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gençlerbirliği formasıyal 10 maçta 2 asistlik bir performans sergiledi.

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