Süper Lig'den Premier Lig'e transfer oldu. Resmen açıklandı

Kulübün açıklamasında şöyle denildi:

"Profesyonel A Takım futbolcularımızdan Ousmane Diabate’nin transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile anlaşmaya varılmıştır. Gerçekleştirilen anlaşma doğrultusunda transferi tamamlanan Ousmane Diabate, sezon sonuna kadar kulübümüzde kiralık olarak forma giyecektir. Kırmızı-kara formamız altında gösterdiği mücadele ve katkıları için Ousmane Diabate’ye teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."