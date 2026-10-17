Süper Lig'e yeni yayın dönemi geliyor. Yapay zeka destekli dikey format

Kulüpler Birliği Vakfının yayın prodüksiyon kalitesinin geliştirilmesini Türk futbolunun marka değerini artırmaya yönelik stratejik bir yatırım olarak değerlendirdiği bildirildi.

Gelişmiş yayın teknolojilerinin uluslararası yayıncı kuruluşların ilgisinin artırılması, dijital platformlarda yeni ticari fırsatların geliştirilmesi, sponsorluk görünürlüğünün güçlendirilmesi ve yayın haklarının ekonomik değerinin yükseltilmesi açısından önem taşıdığının altı çizildi.

Hazırlanan çalışmanın yeni dönem yayın ihalesinin teknik şartnamesinin oluşturulmasına katkı sağlamasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önceliğimiz Süper Lig karşılaşmalarının yayın kalitesini artırmak, taraftarlara daha nitelikli bir izleme deneyimi sunmak, uluslararası yayıncılık standartlarıyla uyumlu sürdürülebilir bir prodüksiyon modeli oluşturmak ve Türk futbolunun ekonomik değerini güçlendirmektir. Yeni dönem yayın ihalesinin, yalnızca yayın haklarının değerlendirilmesi açısından değil, Süper Lig'in yayıncılık kalitesinde yeni bir dönemin başlangıcı olması açısından da önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz."