Süper Lig'e yıllarca damga vurmuştu, lig başlamadan küme düşecek! Taraftarlar tesisi bastı
19.08.2026 11:45
Son Güncelleme: 19.08.2026 11:45
Yeterli kadroyu kuramadığı için bu sezon lige katılamayacağı açıklanan Denizlispor'da kulüp tesisleri karıştı.
2021 yılında Süper Lig'den düştükten sonra amatöre kadar gerileyen Ege'nin köklü kulübü Denizlispor'da sıkıntılar bitmek bilmiyor.
TESİSLERDE GERGİNLİK ÇIKTI
Yeşil-siyahlı kulüp, geçen sezon eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan puan silme cezası almıştı.
Bu cezanın etkisiyle Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne (Bölgesel Amatör Lig) de veda eden Denizlispor'da yine puan silme cezasıyla başlanacak yeni sezon öncesinde yeterli kadro oluşturulamadı.
Denizli Süper Amatör Lig'e katılamayacak yeşil-siyahlılarda başkan Süleyman Urkay'la taraftarların arasında gerginlik çıktı.
TARAFTARLAR TESİSİ BASTI
Kulübün lige katılamamasını protesto eden taraftar grubu, Haluk Ulusoy Tesisleri'ne giderek kulübe bayrak asmak istedi.
Taraftarlar ile Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay arasında tesisin önünde tartışma yaşandı.
Taraftarlar ile başkan Urkay arasında bayrak asılması konusunda başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.
ARAYA POLİS GİRDİ
Gerginliğin artması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafların arasına girerek müdahalede bulunurken, yaşanan gerginlik daha fazla büyümeden önlendi.