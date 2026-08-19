Süper Lig'e yıllarca damga vurmuştu, lig başlamadan küme düşecek! Taraftarlar tesisi bastı

Yeşil-siyahlı kulüp, geçen sezon eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan puan silme cezası almıştı.

Bu cezanın etkisiyle Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne (Bölgesel Amatör Lig) de veda eden Denizlispor'da yine puan silme cezasıyla başlanacak yeni sezon öncesinde yeterli kadro oluşturulamadı.

Denizli Süper Amatör Lig'e katılamayacak yeşil-siyahlılarda başkan Süleyman Urkay'la taraftarların arasında gerginlik çıktı.