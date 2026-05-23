Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor. Erokspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
23.05.2026 10:11
Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takım, Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK arasında yarın oynanacak play-off final maçıyla belli olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu.
Erokspor ve Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e çıkabilmek için kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e adını yazdıran üçüncü takım olabilmek için mücadele edecek olan iki takım, mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Erokspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EROKSPOR-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Heyecan dolu mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
SÜPER LİG'E YÜKSELEN SON TAKIM OLACAK
Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler'in doğrudan yükseldiği Süper Lig'e, adını yazdıracak üçüncü ve son takım yarınki maçın kazananı olacak.
Ligi üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, doğrudan play-off finalinde mücadele etme hakkı elde etti.
Arca Çorum FK ise ligde normal sezonu dördüncü sırada bitirdi. Play-off 1. turunda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü, 2. turda ise Sipay Bodrum FK'yi eleyen Çorum ekibi, finale yükselerek Esenler Erokspor'un rakibi oldu.