Süper Lig'i salladı, Galatasaray istedi. Bonservisi 10 milyon euro

Lille'in Juan için bir kez daha Göztepe'nin kapısını çalması beklenirken, Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'e ise başta Trabzonspor olmak üzere Almanya'dan da talipler olduğu vurgulandı. Yönetimin, Dennis için kapıyı 7 milyon euro'dan açtığı belirtildi.