Süper Lig'in yeni ekibi, dünyaca ünlü yıldıza teklif yaptı. Rüya transfer planı
23.07.2026 23:00
Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum FK, dünyaca ünlü futbolcu için resmi teklifini yaptı.
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, rüya transferin peşinde...
Süper Lig'in yeni ekibi, Pierre Emerick-Aubameyang transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından radarına başka bir dünya yıldızını aldı.
RÜYA TRANSFER PLANI
ESPN'in haberine göre Çorum FK, Corinthians ile sözleşmesi 31 Temmuz'da sona erecek olan Memphis Depay'a teklif yaptı.
Haberde Hollandalı futbolcunun teklifi şimdilik bekllettiği ve kulübüyle sözleşme uzatmaması halinde Çorum FK'ya transfer olabileceği belirtildi.
SON DURUM
Ayrıca Corinthians'ın finansal sorunlar yaşadığı ve Depay'dan maaş indirimi talep ettiği aktarıldı.
Yıldız ismin indirime gitmeyi kabul ettiği ancak kulübün kendisine olan borcunu ödemesini istediği ifade edildi. Brezilya ekibinin Depay'a olan borçlarını ödememesi durumunda hücum oyuncusunun takımdan ayrılacağı yazıldı.