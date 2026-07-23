Süper Lig'in yeni ekibi, dünyaca ünlü yıldıza teklif yaptı. Rüya transfer planı

Ayrıca Corinthians'ın finansal sorunlar yaşadığı ve Depay'dan maaş indirimi talep ettiği aktarıldı.

Yıldız ismin indirime gitmeyi kabul ettiği ancak kulübün kendisine olan borcunu ödemesini istediği ifade edildi. Brezilya ekibinin Depay'a olan borçlarını ödememesi durumunda hücum oyuncusunun takımdan ayrılacağı yazıldı.