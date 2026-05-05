Süper Lig'in yeni ekibinden bomba transfer. "Ses getirecek imza istiyorlar"
05.05.2026 20:06
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'in yeni takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in, Mauro Icardi'yi istediği iddia edildi.
Amedspor, Galatasaray ile sözleşmesi bitecek Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgileniyor.
Arjantin medyasından TyC Sports'a göre; Amedspor ses getirecek bir transfere imza attırmak istiyor.
Haberde, Amedspor'un Icardi hamlesinin beklenmedik olduğu, Diyarbakır ekibinin 2026-2027 sezonu projesinin simgesi olarak Icardi'yi kadrosuna katmayı hayal ettiği belirtildi.
Ayrıca Icardi ile Juventus, Milan, Napoli ve River Plate gibi takımlarında da ilgilendiği yazıldı.
Arjantin medyasında sarı kırmızılı ekip ile Icardı arasındaki son duruma da vurgu yapıldı.
Habere göre Galatasaray 12 milyon dolar kazanan Icardi’ye sözleşmesini uzatmak için yüzde 50 maaş indirimi teklif etti, Arjantinli ise bunu reddediyor.
Icardi'nin ise maaşında indirim yapmadan sözleşme uzatmak istediği ve görüşmelerin durduğu belirtildi.
Sarı kırmızılılar ile Icardi arasında anlaşma sağlanamadığı ve Icardi'nin, sarı-kırmızılılardan ayrılığının yaklaştığı aktarıldı.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maçta boy gösteren 33 yaşındaki futbolcu, 16 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.