Suudi bakandan Galatasaray itirafı. "Belki hoşunuza gitmeyecek"

2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenlenmesinde İspanya ve Türkiye futbol federasyonlarının katkılarına değinen Turki Al-Sheikh, "Şubat ayında inanılmaz bir etkinlik düzenlenecek. İspanya Süper Kupası hem Türkiye hem de İstanbul için güzel etkinlik olacak. 2032 Avrupa Şampiyonası da Türkiye ve İtalya arasında düzenlenecek. Kasım ayında kardeşim Bilal Erdoğan'la sizlere çok güzel sürprizimiz olacak. İstanbul'un restoranları ve otelleri çok yoğun, şubat ayında daha da yoğun olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Bilal Erdoğan'a katkıları için teşekkür ediyorum. Kısa sürede böylesine önemli bir etkinlik organize edildi. 3 kulübün başkanının da burada olması çok güzel. Belki bazılarınızın hoşuna gitmeyecek ama Galatasaray'ı destekleyen bir taraftar olarak 3 kulübe de katkıları için teşekkür ediyorum. Şubat ayında görüşmek üzere." açıklamasını yaptı.