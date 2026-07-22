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Tabela kalktı, Kadıköy'de yer yerinden oynadı. Fenerbahçeli taraftarlar golden daha fazla sevindi

22.07.2026 08:42

Selim Başeğmezer

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Fenerbahçe'nin Devler Ligi 2. eleme turu ilk maçında dikkat çeken bir an yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarların reaksiyonu öne çıktı.

Tabela kalktı, Kadıköy'de yer yerinden oynadı. Fenerbahçeli taraftarlar golden daha fazla sevindi
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi ağırladı.

 

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan müsabakada rakibini 1-0 mağlup etti.

 

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 37. dakikada frikikten Anderson Talisca kaydetti.

 

İsmail Kartal'ın ekibi, 29 Temmuz'da oynanacak olan rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

KADIKÖY'DE HERKES AYAĞA KALKTI 1
Anadolu Ajansı

KADIKÖY'DE HERKES AYAĞA KALKTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında farkı artırmak için gol arayan Fenerbahçe'de Marco Asensio ısınmaya gitti.

 

Bir süre hazırlık çalışmalarını tamamlayan İspanyol yıldız, 67. dakikada kenara geldi ve ilk olarak o esnada taraftarlardan büyük bir uğultu çıktı.

BÜYÜK DESTEK 2
Anadolu Ajansı

BÜYÜK DESTEK

Deneyimli futbolcunun oyuna girmesini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, 69. dakikada Bartuğ Elmaz'ın yerine oyuna dahil olan Asensio'yu büyük bir destekle karşıladı.

Tabela kalktı, Kadıköy'de yer yerinden oynadı. Fenerbahçeli taraftarlar golden daha fazla sevindi 3
Resmi Kurum

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası, çok büyük bir gürültü ve destekle sahaya adımını attı.

KARTAL: "ASENSIO YÜZDE 70'TE" 4
Resmi Kurum

KARTAL: "ASENSIO YÜZDE 70'TE"

Müsabakanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Marco Asensio için şöyle konuştu:

 

"Asensio ile dün akşam konuştum. "Kendini nasıl hissediyorsunuz" dedim. "Ben yüzde yüz hazırım" dedi. "Bana göre daha yüzde 70'sin" dedim. "Doğru, siz hocalar olarak en doğrusunu biliyorsunuz." dedi. "Acele etme" dedim. 69'da oyuna aldım. Yavaş yavaş geliyor. Greenwood geliyor. Ake bir ağrı hissetti, riske etmedik, oyundan aldık."

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