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Tadic asist yaptı, Emre Mor turu getirdi. NEC Nijmegen, Olympiakos'u eledi

11.08.2026 23:11

NTV - Haber Merkezi

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Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda NEC Nijmegen'i play-off turuna Fenerbahçe'nin eski futbolcuları çıkardı.

Tadic asist yaptı, Emre Mor turu getirdi. NEC Nijmegen, Olympiakos'u eledi
Resmi Kurum

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımıyla Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya geldi.

Tadic asist yaptı, Emre Mor turu getirdi. NEC Nijmegen, Olympiakos'u eledi 1
Resmi Kurum

Goffertstadion'da oynanan ve uzatmalara giden maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla NEC Nijmegen oldu.

Tadic asist yaptı, Emre Mor turu getirdi. NEC Nijmegen, Olympiakos'u eledi 2
Resmi Kurum

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Dusan Tadic'in asistinde Linssen ile 95. dakikada Emre Mor kaydetti. Olympiakos'un tek sayısı ise 46'da El Kaabi'den geldi.

 

Konuk ekipte Fortounis, 80. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Tadic asist yaptı, Emre Mor turu getirdi. NEC Nijmegen, Olympiakos'u eledi 3
Resmi Kurum

Bu sonucun ardından toplam skorda 2-1'lik üstünlük yakalayan NEC Nijmegen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı ve Bodo/Glimt'in rakibi oldu.

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