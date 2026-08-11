Tadic asist yaptı, Emre Mor turu getirdi. NEC Nijmegen, Olympiakos'u eledi
11.08.2026 23:11
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda NEC Nijmegen'i play-off turuna Fenerbahçe'nin eski futbolcuları çıkardı.
Resmi Kurum
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımıyla Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya geldi.
Resmi Kurum
Goffertstadion'da oynanan ve uzatmalara giden maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla NEC Nijmegen oldu.
Resmi Kurum
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Dusan Tadic'in asistinde Linssen ile 95. dakikada Emre Mor kaydetti. Olympiakos'un tek sayısı ise 46'da El Kaabi'den geldi.
Konuk ekipte Fortounis, 80. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.