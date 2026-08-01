Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı
01.08.2026 12:04
TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle aldığı cezayı altı aya indirdi.
Futbolda bahis soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kalan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a TFF Tahkim Kurulu tarafından verilen ceza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezasını altı aya düşürdü.
Kurulun kararının oy birliği ile alındığı bildirildi.
BAHİS SORUŞTURMASINDA BEŞ AY TUTUKLU KALDI
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında geçen yıl 9 Aralık tarihinde tutuklanmıştı.
Yandaş, beş ay sonra tahliye edilmişti.
Tahliye olduğu duruşmada itibar suikastına uğradığını söyleyen Mert Hakan Yandaş, "Bir an önce aileme kavuşmak, bir an önce de takıma dönüp katkı sağlamak istiyorum." demişti.
TFF Tahkim Kurulu, nisan ayında açıkladığı kararda Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti verildiğini bildirmişti.