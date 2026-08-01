Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kalan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a TFF Tahkim Kurulu tarafından verilen ceza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezasını altı aya düşürdü.

Kurulun kararının oy birliği ile alındığı bildirildi.