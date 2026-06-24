Takım arkadaşından Icardi sözleri. Kulüpte kalacak mı?

30 yaşındaki orta saha, Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay'ın kadrosuna alınmamasına ilişkin de konuştu.

Torreira, “Uruguay maçlarını televizyondan izlemek beni üzüyor. Bielsa'ya saygı duyuyorum ama bu karar canımı acıtıyor çünkü çok sıkı çalışıyorum. 4 sezondur Galatasaray'da hep en üst seviyede mücadele ettim. Henüz 30 yaşındayım ve eminim ki önümde oynayabileceğim iki Dünya Kupası daha var.” dedi.