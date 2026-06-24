Takım arkadaşından Icardi sözleri. Kulüpte kalacak mı?
24.06.2026 12:40
Son Güncelleme: 24.06.2026 12:55
Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği sürüyor. Yıldız golcünün takım arkadaşı Lucak Torreira, Icardi'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da Mauro Icardi ile yola devam edilecek mi?
Sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız ile ilgili belirsizlik sürerken takım arkadaşı Lucas Torreira'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
Arjantin basınına konuşan Torreira, kaptanının takımda kalmasını istiyor.
Torreira, "Sözleşmesi sona ermiş olsa da kulüp için ifade ettiği anlam çok büyük. Arjantin'e transfer olma ihtimalinden hiç bahsetmedi. Mauro'nun bizimle yeni sözleşme imzalamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
30 yaşındaki orta saha, Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay'ın kadrosuna alınmamasına ilişkin de konuştu.
Torreira, “Uruguay maçlarını televizyondan izlemek beni üzüyor. Bielsa'ya saygı duyuyorum ama bu karar canımı acıtıyor çünkü çok sıkı çalışıyorum. 4 sezondur Galatasaray'da hep en üst seviyede mücadele ettim. Henüz 30 yaşındayım ve eminim ki önümde oynayabileceğim iki Dünya Kupası daha var.” dedi.
ICARDİ'NİN BAŞI DERTTE
Icardi’nin, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı hukuki süreç nedeniyle Arjantin’de mahsur kaldığı öne sürüldü.
Corriere dello Sport’un haberine göre, ülkesinde bulunan Icardi için yurt dışına çıkış yasağı verildi.
Kararın Icardi'nin kızları Francesca ile Isabella’ya yönelik bazı mali yükümlülüklerle bağlantılı olduğu ve Nara’nın avukatları tarafından yapılan başvuru sonrası verildiği iddia edildi.