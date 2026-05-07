Takımda kaos çıktı, futbolculardan biri hastaneye kaldırıldı. "14 gün dinlenmesi gerekecek"

Real Madrid, antrenmanda kavga eden Tchouameni ve Valverde hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Madrid: "Valverde'de, Tchouameni ile kavga sonrasında travmatik beyin hasarı oluştu. 10-14 gün dinlenmesi gerekecek." ifadelerini kullandı.



Valverde ise, “Evet bir anlaşmazlık yaşadık doğru. Tartışma sırasında kazara masaya vurdum ve kafamda küçük bir kesik oluştu. Bu sebeple hastaneye gittim. Takım arkadaşım bana hiçbir şekilde vurmadı, ben de ona vurmadım.” diye konuştu.