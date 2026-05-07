Takımda kaos çıktı, futbolculardan biri hastaneye kaldırıldı. "14 gün dinlenmesi gerekecek"
07.05.2026 16:36
Son Güncelleme: 07.05.2026 23:15
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de oyuncular birbirine girdi. Futbolculardan biri teknik direktör tarafından hastaneye götürüldü.
Real Madrid'de Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni birbirine girdi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Dün yapılan idmanda yaşanan sözlü tartışma bugün kavgaya dönüştü.
Bugün yapılan antrenmanda Valverde, Tchouameni'nin elini sıkmayı reddetti.
Olay kavgaya dönüştü ve Valverde'ye gelen darbe sonrası yıldız futbolcu hastanelik oldu.
Teknik direktör Alvaro Arbeloa, Valverde'yi hastaneye götürdü. Valverde'ye dikiş atıldı..
Real Madrid kulübü, tek bir oyuncunun dahi antrenman sahasından ayrılmasına izin vermeden acil koduyla toplandı.
Real Madrid, antrenmanda kavga eden Tchouameni ve Valverde hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.
Madrid: "Valverde'de, Tchouameni ile kavga sonrasında travmatik beyin hasarı oluştu. 10-14 gün dinlenmesi gerekecek." ifadelerini kullandı.
Valverde ise, “Evet bir anlaşmazlık yaşadık doğru. Tartışma sırasında kazara masaya vurdum ve kafamda küçük bir kesik oluştu. Bu sebeple hastaneye gittim. Takım arkadaşım bana hiçbir şekilde vurmadı, ben de ona vurmadım.” diye konuştu.