Takımda kaos çıktı, futbolculardan biri hastaneye kaldırıldı
07.05.2026 16:36
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de oyuncular birbirine girdi. Futbolculardan biri teknik direktör tarafından hastaneye götürüldü.
Real Madrid'de Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni birbirine girdi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Dün yapılan idmanda yaşanan sözlü tartışma bugün kavga dönüştü.
Bugün yapılan antrenmanda Valverde, Tchouameni'nin elini sıkmayı reddetti.
Olay kavgaya dönüştü ve Valverde'ye gelen darbe sonrası yıldız futbolcu hastanelik oldu.
Teknik direktör Alvaro Arbeloa, Valverde'yi hastaneye götürdü. Valverde'ye dikiş atıldı..
Real Madrid kulübü, tek bir oyuncunun dahi antrenman sahasından ayrılmasına izin vermeden acil koduyla toplandı.
Takımın bir diğer yıldızı Mbappe'nin tedavi sürecini İtalya'da Ester Exposito ile tatil yaparak geçirdiği ve antrenmanda ofsayt verdiği için yardımcı antrenöre küfür ettiği de iddia edilmişti