Takımı 87. dakikada Süper Lig'de tutmuştu, Eyüpspor'da Atila Gerin dönemi sona erdi
09.06.2026 14:42
Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe ile berabere kalarak kümede kalan Eyüpspor'da sürpriz bir karar alındı.
Trendyol Süper Lig'de geriden kalan sezonun son haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkan Eyüpspor, son anlarına 3-2 geride girdiği maçın 87. dakikasında skoru 3-3'e getirerek kümede kalmıştı.
Teknik direktör Atila Gerin ile birlikte son haftalarda büyük çıkış yakalayan ve ligde kalan İstanbul ekibinde sürpriz bir karar alındı.
ATİLA GERİN İLE YOLLAR AYRILDI
Eüpspor, teknik direktör Atila Gerin ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"4 buçuk yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin’e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."
EYÜPSPOR PERFORMANSI
Atila Gerin'in yeni takımının Süper Lig'den düşen Kayserispor olacağı iddia edildi.
Eyüpspor'un başında 20 maça çıkan Gerin; 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 1.20'lik puan ortalaması tutturmuştu.