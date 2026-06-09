Takımı 87. dakikada Süper Lig'de tutmuştu, Eyüpspor'da Atila Gerin dönemi sona erdi

Eüpspor, teknik direktör Atila Gerin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4 buçuk yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin’e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."