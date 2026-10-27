"Taklacı" Osman Ismak'ın hedefi Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek

Ordu 1. Amatör Küme ekiplerinden Korgan Belediyespor' da 10 numaralı formayı giyen takım kaptanı Osman Ismak, geçen cumartesi Dumlupınar Spor karşılaşmasında attığı golün ardından yaptığı 11 geri taklalı sevinçle haber olmuştu.

Antrenmanlarını Korgan İlçe Stadı'nda sürdüren 35 yaşındaki Ismak taklaların sırrını da anlattı ve hedeflerini açıkladı. Judoyla da ilgilendiğini ve judo antrenörü olarak sporcular yetiştirdiğini belirten Ismak, ters takla atmayı küçük yaşlarda bu spor sayesinde öğrendiğini ifade ederek, "Çocukluğumdan beri takla atarım. Halen bu konuda iyi olduğumu düşünüyorum." dedi.