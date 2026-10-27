"Taklacı" Osman Ismak'ın hedefi Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek
27.10.2026 18:42
Amatör maçta attığı golün ardından yaptığı 11 taklalı sevinçle dikkati çeken Korgan Belediyesporlu futbolcu Osman Ismak, 57 taklalık rekoru kırıp, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için çalışıyor.
Ordu 1. Amatör Küme ekiplerinden Korgan Belediyespor'da 10 numaralı formayı giyen takım kaptanı Osman Ismak, geçen cumartesi Dumlupınar Spor karşılaşmasında attığı golün ardından yaptığı 11 geri taklalı sevinçle haber olmuştu.
Antrenmanlarını Korgan İlçe Stadı'nda sürdüren 35 yaşındaki Ismak taklaların sırrını da anlattı ve hedeflerini açıkladı. Judoyla da ilgilendiğini ve judo antrenörü olarak sporcular yetiştirdiğini belirten Ismak, ters takla atmayı küçük yaşlarda bu spor sayesinde öğrendiğini ifade ederek, "Çocukluğumdan beri takla atarım. Halen bu konuda iyi olduğumu düşünüyorum." dedi.
"ŞU ANDA 30-40 ARASI GERİ TAKLA ATIYORUM"
Gol sevincinin sosyal medyada ilgi görmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Ismak, kendisi hakkında olumlu yorum yapanlara teşekkür etti. Ismak, çevresinde "Taklacı Osman" olarak tanındığını belirterek, bu durumdan rahatsız olmadığını kaydetti.
Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan 57 geri takla rekorunu geçmek istediğini vurgulayan Ismak, "Rekoru geçmek için çalışmalarım devam ediyor. Şu anda ters takla sayım 30-40 arasında. İnşallah kendimi daha da geliştirip rekoru kıracağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.
"İLÇENİN TANITIMINA KATKI SAĞLADI, BİZİMLE KALMASINI İSTİYORUZ"
Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan da Ismak'ın gol sevincinin ilçenin tanıtımına katkı sağladığını belirterek, futbolcuyu gelecek sezonlarda da takımda görmek istediklerini ifade etti.
Korgan Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Şahin ise Ismak ile gurur duyduklarını söyledi.