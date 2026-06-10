Tarih belli oldu, Fenerbahçe'nin yeni hocası cuma günü açıklanacak
10.06.2026 15:26
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktör kararı da verildi.
Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen ve başkanlık seçimi sonrası Aziz Yıldırım liderliğinde hareket eden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco ile geçen sezonun bitimine 3 hafta kala yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu.
Seçimin tamamlanmasıyla birlikte başkan Aziz Yıldırım'ın tercih ettiği isim de belli oldu.
YENİ HOCA KOCAMAN
A Spor'un haberine göre yeni sezonda takımın başında teknik direktör Aykut Kocaman yer alacak.
CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK
Haberin devamında sarı-lacivertli kulübün, Kocaman'ı cuma günü duyuracağı belirtildi.
FENERBAHÇE'DEKİ SON DÖNEMİ
61 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'deki son döneminde çıktığı 46 maçta 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.07'lik puan ortalaması yakalamıştı.