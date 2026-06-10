Tarih belli oldu, Fenerbahçe'nin yeni hocası cuma günü açıklanacak

10.06.2026 15:26

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktör kararı da verildi.

Tarih belli oldu, Fenerbahçe'nin yeni hocası cuma günü açıklanacak
Anadolu Ajansı

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen ve başkanlık seçimi sonrası Aziz Yıldırım liderliğinde hareket eden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

 

Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco ile geçen sezonun bitimine 3 hafta kala yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu.

Tarih belli oldu, Fenerbahçe'nin yeni hocası cuma günü açıklanacak 1
Anadolu Ajansı

Seçimin tamamlanmasıyla birlikte başkan Aziz Yıldırım'ın tercih ettiği isim de belli oldu.

YENİ HOCA KOCAMAN 2
Anadolu Ajansı

YENİ HOCA KOCAMAN

A Spor'un haberine göre yeni sezonda takımın başında teknik direktör Aykut Kocaman yer alacak.

CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK 3
Anadolu Ajansı

CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Haberin devamında sarı-lacivertli kulübün, Kocaman'ı cuma günü duyuracağı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEKİ SON DÖNEMİ 4
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE'DEKİ SON DÖNEMİ

61 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'deki son döneminde çıktığı 46 maçta 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.07'lik puan ortalaması yakalamıştı.

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