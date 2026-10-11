Tartışılan pozisyonlar için hakem yorumcuları ne dediler?

Karşılaşmanın son bölümünde bu kez Beşiktaş penaltı bekledi. Kocaelisporlu Emir Ortakaya’nın Dusan Vlahovic’in yüzüne doğru yaptığı müdahale için şu yorumlar yapıldı.

Fırat Aydınus: "82. dakikada Emir’in Vlahovic’e yaptığı eylem ceza sahası dışında başlayıp ceza sahası içinde devam ederek sona eriyor. Penaltı kararı verilmeliydi. Hakem, pozisyonu VAR monitöründe izleyerek eylemin kurallara aykırı el-kol kullanımı mı yoksa şiddetli hareket mi olduğunu değerlendirmeli ve buna göre gerekli disiplin cezasını vermeliydi. Bence illegal el kol kullanımı sarı kart-penaltı."

Deniz Ateş Bitnel: "Emir'in Vlahovic'e müdahalesi de ihlal. Dışarıda temas var ama içeride de devam ediyor ise… Pozisyon penaltı olmalıydı!"