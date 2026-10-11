Tartışılan pozisyonlar için hakem yorumcuları ne dediler?
11.10.2026 23:41
Yorumcular Beşiktaş-Kocaelispor maçındaki Nübel-Metehan ve Vlahovic-Emir arasındaki pozisyonlar için "penaltı" kararında birleşti. Ancak sorumluluğun İspanyol VAR hakemi Munuera'da olduğu vurgulandı.
Beşiktaş kalecisi Nübel'in Metehan Altunbaş'a ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyi değerlendiren yayıncı kuruluşun yorumcuları şunları söylediler.
Aleks Taşçıoğlu: "Nübel, Metehan'ın ayağını iki eliyle net şekilde tuttu. Metehan'ın topla oynaması engelleniyor. Pozisyon penaltı ve akabinde kırmızı kart olması gerekirdi. Mutlak suretle VAR müdahale etmeliydi."
Bülent Yıldırım: "İki elle tutuyor, oyuncunun topa vurmasını geciktiriyor. Kalecinin yaptığı hamlede top için mücadele yok. Pozisyon penaltı ve kırmızı kart."
Seçim Demirel: "Bu bir penaltı ve kırmızı kart olmalıydı. VAR müdahalesi de gerekiyordu. Hakem Abdullah Buğra Taşkkınsoy'un bulunduğu yer itibarıyla bu pozisyonu tespit etmesi çok zordu.”
KOCAELİSPOR'DAN TEPKİ PAYLAŞIMI
Mücadelenin ardından Kocaelispor, pozisyonu sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Körfez ekibi sadece "yorum yok" yazmakla yetindi.
Karşılaşmanın son bölümünde bu kez Beşiktaş penaltı bekledi. Kocaelisporlu Emir Ortakaya’nın Dusan Vlahovic’in yüzüne doğru yaptığı müdahale için şu yorumlar yapıldı.
Fırat Aydınus: "82. dakikada Emir’in Vlahovic’e yaptığı eylem ceza sahası dışında başlayıp ceza sahası içinde devam ederek sona eriyor. Penaltı kararı verilmeliydi. Hakem, pozisyonu VAR monitöründe izleyerek eylemin kurallara aykırı el-kol kullanımı mı yoksa şiddetli hareket mi olduğunu değerlendirmeli ve buna göre gerekli disiplin cezasını vermeliydi. Bence illegal el kol kullanımı sarı kart-penaltı."
Deniz Ateş Bitnel: "Emir'in Vlahovic'e müdahalesi de ihlal. Dışarıda temas var ama içeride de devam ediyor ise… Pozisyon penaltı olmalıydı!"