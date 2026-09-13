Tek başına deplasmana gitti. Bodrum FK taraftarına ömür boyu kombine

Birol Ahi, futbolcuların maç öncesinde tribündeki Bodrum FK bayrağına koşmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Kulüp başkanı Taner Ankara'nın kendisine ömür boyu kombine hediye ettiğini anlatan Ahi, bunun kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biz Süper Lig'i gördük, Avrupa'yı da görmek istiyoruz. Yeniden Süper Lig'i görmek istiyoruz ve ben Avrupa'yı görmeden ölmeyeceğim. Bir gün değil, her gün Bodrumspor. İyi günde Bodrumsporlu, kötü günde ölümüne Bodrumsporluyuz."