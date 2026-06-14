Tek bir maç bile yönetmedi ama parasını tam alacak! FIFA'dan Somalili hakem için karar

FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere seçilen ilk Somalili hakem olan Artan, ülkesine dönüşünde yaptığı açıklamada, bir sonraki Dünya Kupası'nda görev yapma hedefini sürdürdüğünü ifade etmişti.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 2025 yılında "Afrika'nın en iyi hakemi" seçilen 34 yaşındaki Artan, aynı yıl Afrika Şampiyonlar Ligi finali ile FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da görev almıştı.