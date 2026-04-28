Teknik direktörlük için iki isim öne çıkıyor. "Fenerbahçe’nin dönemi başlayacak"
28.04.2026 09:20
Son Güncelleme: 28.04.2026 16:35
Batuhan Durmuş
Galatasaray derbisi sonrası sıcak günler yaşayan Fenerbahçe'de Tedesco sonrası teknik direktörlük için iki isim liste başında yer alıyor.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan ve 3-0 yenilen Fenerbahçe'de yönetim faturayı kesti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Ayrıca futbol direktörü Devin Özek'in de görevine son verildi.
Sarı lacivertlilerin yeni hocasının kim olacağı merakla beklenirken iki isim öne çıkıyor.
İKİ ADAY LİSTE BAŞI
Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; Sarı lacivertlilerde liste başında olan adayların Aykut Kocaman ve İsmail Kartal olduğu iddia edildi. İki isimde takımın başına geçmeyi daha önceki açıklamalarında kabul edeceklerini ifade etmişti.
Fenerbahçe'de teknik direktör kararı seçim sonrası verilecek. Mevcut başkan Sadettin Saran'ın aday olup olmayacağı ve seçim tarihinin ise bugün netlik kazanması bekleniyor.
TEKLİF SORUSUNA YANIT
Kartal, Fenerbahçe'den teklif gelip gelmediğine dair soruya "Hayır, gelmedi." yanıtını vermişti. Kartal, "Teklif gelse geri dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna ise "Elbette değerlendiririz" cevabını verdi.
"FENERBAHÇE’NİN DÖNEMİ BAŞLAYACAK"
Kocaman geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bu dönem bitecek ve Fenerbahçe’nin dönemi başlayacak. Önümüzdeki 20 yıl şu anın tam tersi, Fenerbahçe’nin dönemi olacak. Yaşı genç olanlar bir yere yazsın, inşallah yaşarsak biz de göreceğiz. Çünkü bu büyüklük kolay elde edilmedi."
SON DÖNEMLERİ
Kartal son olarak 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve 58 maçta 2.40'lık ortalama elde etmişti.
Kocaman ise 2017-2018 yıllarında sarı lacivertlilerde çalışmış ve 46 maçta 2.07'lik başarı ortalaması yakalamıştı.
Tedesco'nun çıktığı 45 maçta 2.00'lık ortalaması vardı.