Telefon görüşmesi başını yaktı, istifası için harekete geçtiler

ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü doğrulayan Infantino, şunları kaydetmişti:

"Evet, ABD Başkanı ile FIFA Dünya Kupası ile ilgili konuları düzenli olarak görüşüyorum ve bu konuda Başkan Trump'tan bir telefon aldım; tıpkı dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanlarından, hükümet yetkililerinden, futbol paydaşlarından ve iş dünyası yöneticilerinden birçok farklı konuda telefonlar aldığım gibi. Görüşmemiz sırasında, FIFA’nın bağımsız yargı organlarını içeren ve devam eden bir hukuki süreç olduğunu ve davanın zamanı geldiğinde yetkili kurullar tarafından karara bağlanacağını açıkladım. FIFA’nın sistemi bu şekilde işler ve bu benim her zaman savunacağım bir ilkedir."