Tenis maçında çok ilginç an. Seyirciyi gözünden vurdu
05.10.2026 18:03
Son Güncelleme: 05.10.2026 18:04
Çin Açık yarı finalinde 2. set oynanırken Daniil Medvedev'in, kaybettiği bir puan sonrası tribüne vurduğu top, ön sırada oturan seyircinin gözüne isabet etti.
2026 Çin Açık tenis turnuvasında tarihte eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti. Maçın ilk setini 7-5 alan Djokovic ikinci sette de 5-3 öndeyken rakibi Daniil Medvedev kariyerinde zaman zaman rastlanan sinir patlamalarından birini yaşadı.
Kaybettiği bir puanın hırsını topa vurarak çıkarmaya çalışan Rus raket, yanlışlıkla da olsa az daha ön sırada oturan bir seyirciyi yüzünden yaralıyordu.
Görevliler tarafından hemen müdahale edilen seyircinin sol gözüne top geldiği açıklandı. Seyircinin ilk müdahaleden sonra yürüyerek salondan çıktığı belirtildi.
Bu olay üzerine Medvedev maçtan diskalifiye edilirken Djokovic de finale adını yazdırdı.
Turnuvada daha önce 6 kez şampiyon olan 39 yaşındaki efsane tenisçi, 6 Ekim Salı günü saat 14:00'te oynanacak final maçında 5 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur ile şampiyonluk için karşılaşacak.