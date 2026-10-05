Tenis maçında çok ilginç an. Seyirciyi gözünden vurdu

Bu olay üzerine Medvedev maçtan diskalifiye edilirken Djokovic de finale adını yazdırdı.

Turnuvada daha önce 6 kez şampiyon olan 39 yaşındaki efsane tenisçi, 6 Ekim Salı günü saat 14:00'te oynanacak final maçında 5 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur ile şampiyonluk için karşılaşacak.