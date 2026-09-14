Tepki gelmişti, Mourinho Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı. "İnanılmaz, üst düzey"

Haberle ilgili yorumlarda da milli futbolcuya destek verilmişti.

Bir Real Madrid taraftarının, "Daha önce de söyledim. Mourinho diğer yıldızlara diş geçiremiyor ve sessiz olduğu için Arda'nın üstüne oynuyor. Yeni sözleşme için anlaşsa da korkarım ki Arda, Mourinho yüzünden Real Madrid'den ayrılacak." şeklindeki yorumu da dikkat çekmişti.

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 5 maçta 1 gol - 2 asistlik performans sergiledi.