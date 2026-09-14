Tepki gelmişti, Mourinho Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı. "İnanılmaz, üst düzey"
14.09.2026 18:23
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.
İspanya La Liga'nın 6. haftasında Elche deplasmanına çıkacak olan Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Arda Güler ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Portekizli çalıştırıcı, övgü dolu sözler kullandı.
"İNANILMAZ, ÜST DÜZEY"
Mourinho, "Maçlarda inanılmaz bir etkisi var; çok yaratıcı, inanılmaz bir oyun görüşüne sahip, oyun kurmamıza yardımcı oluyor, hücumlarımızı daha iyi organize etmemizi sağlıyor, son pasları harika ve istatistikleri de inanılmaz. Arda Güler gerçekten üst düzey bir oyuncu." dedi.
KADRO KARARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Real Madrid'in 5. haftadaki Rayo Vallecano maçı için açıklanan ilk 11'i İspanya'da olay olmuştu. Başta Marca ve AS olmak üzere öne çıkan medya kuruluşları, muhtemel 11'inde Arda Güler'e yer vermişti.
Ancak teknik direktör Jose Mourinho herkesi yanıltarak ilk 11'de Arda'nın yerine Diomande'yi kullanmıştı. Bu sezon ilk kez bu futbolcuyu ilk 11'e koyan Mourinho'nın bu hamlesi taraftar nezdinde karşılık bulmamıştı.
Marca'nın ilk 11 açıklanır açıklanmaz açtığı ankete katılanların sayısı 8 bini aşarken bunların yüzde 67'lik bölümü "Arda'yı dışarda bırakamaz, takımı oynatan o." seçeneğini tercih etmişti.
Mourinho'nun kararını destekleyenlerin oranı yüzde 23 olurken, diğer kullanıcılar ise daha fazla değişiklik olabileceği seçeneğini kullanmıştı.
Haberle ilgili yorumlarda da milli futbolcuya destek verilmişti.
Bir Real Madrid taraftarının, "Daha önce de söyledim. Mourinho diğer yıldızlara diş geçiremiyor ve sessiz olduğu için Arda'nın üstüne oynuyor. Yeni sözleşme için anlaşsa da korkarım ki Arda, Mourinho yüzünden Real Madrid'den ayrılacak." şeklindeki yorumu da dikkat çekmişti.
21 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 5 maçta 1 gol - 2 asistlik performans sergiledi.