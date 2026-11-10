TFF açıkladı. Çoklu top sistemi uygulaması başlıyor
10.11.2026 17:52
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de "Çoklu Top Sistemi" uygulanacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. TFF, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de "Çoklu Top Sistemi" uygulanacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Süper Lig'in 12. haftasından ve 1. Lig'in de 15. haftasından itibaren oynanacak tüm müsabakalarda "Çoklu Top Sistemi" uygulanacak.
Çoklu top sistemi başta İngiltere ve İtalya olmak üzere Avrupa'nın önde gelen liglerinde, UEFA ile FIFA organizasyonlarında uygulanmaktadır. Bu sistem; oyunun akışını hızlandırmak, top toplayıcıların müdahalesiyle oluşabilecek zaman kayıplarını veya ev sahibi avantajını önlemek amacıyla yedek topların saha kenarındaki konilere/istasyonlara yerleştirilmesi esasına dayanır.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasından, Trendyol 1. Lig'in ise 15. haftasından itibaren tüm müsabakalarda uygulanmaya başlanağı açıklanan sistemde toplam 14 top (12'si istasyonlarda, 1'i oyunda, 1'i dördüncü hakemde) kullanılacaktır.
Sisteme göre her istasyonda bir top toplayıcı bulunacak ve çıkan topu geri alarak en yakındaki istasyona yerleştirecek. Yedek top gerektiğinde de oyuncu topu istasyondan alacak. Yani şimdi olduğu gibi top elde tutulmayacak ve oyuncuya atılmayacak.
Temel kurallar ihlal edilmeden sahaların fiziki koşullarına göre istasyonların yerleşim alanları için düzenlemelere izin veriliyor. Ancak istasyonların yerleri için TFF'den onayı da zorunlu.
Buma bağlı olarak sportif ekipğman talimatında da değişiklikler yapıldı. Buna göre Süper Lig ve TFF 1.Lig'de 12 adet top zorunlu. Yine TFF tarafından onaylanan sabit top istasyonalarının yerleri izinsiz kesinlikle değiştirimeyecek.
Sistemin uygulandığı ülkelerde de ufak farklılıklar var. Örneğin Premier League'de 2022-23 sezonunda başlayan uygulamada 2024 yılında top toplayıcıların topu doğrudan oyuncuya atması yasaklanarak kurallar sıkılaştırılmıştır. Ayrıca toplam 15 top kullanılırken İngiltere Futbol Ligi (EFL) ve National League kademelerinde de zorunludur.
İtalya Serie A'da da saha kenarındaki koniler üzerinden benzer model uzun süredir uygulanmaktadır.
Almanya (Bundesliga), İspanya (La Liga) ve Fransa (Ligue 1) gibi Avrupa'nın önde gelen yerel liglerinde de IFAB'ın 2.3 numaralı kuralı kapsamında maç temposunu korumak amacıyla kullanılmaktadır.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası ve FIFA Dünya Kupası organizasyonlarının tamamında standart olarak uygulanmaktadır.