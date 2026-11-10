TFF açıkladı. Çoklu top sistemi uygulaması başlıyor

Buma bağlı olarak sportif ekipğman talimatında da değişiklikler yapıldı. Buna göre Süper Lig ve TFF 1.Lig'de 12 adet top zorunlu. Yine TFF tarafından onaylanan sabit top istasyonalarının yerleri izinsiz kesinlikle değiştirimeyecek.

Sistemin uygulandığı ülkelerde de ufak farklılıklar var. Örneğin Premier League'de 2022-23 sezonunda başlayan uygulamada 2024 yılında top toplayıcıların topu doğrudan oyuncuya atması yasaklanarak kurallar sıkılaştırılmıştır. Ayrıca toplam 15 top kullanılırken İngiltere Futbol Ligi (EFL) ve National League kademelerinde de zorunludur.

İtalya Serie A'da da saha kenarındaki koniler üzerinden benzer model uzun süredir uygulanmaktadır.

Almanya (Bundesliga), İspanya (La Liga) ve Fransa (Ligue 1) gibi Avrupa'nın önde gelen yerel liglerinde de IFAB'ın 2.3 numaralı kuralı kapsamında maç temposunu korumak amacıyla kullanılmaktadır.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası ve FIFA Dünya Kupası organizasyonlarının tamamında standart olarak uygulanmaktadır.