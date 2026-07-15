TFF açıkladı, Süper Lig'de maç saatleri değişti
15.07.2026 19:47
Son Güncelleme: 15.07.2026 19:50
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in yeni sezonundaki maç saatlerini açıkladı.
TFF, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak olan maç saatlerini duyurdu.
MAÇ SAATLERİ DEĞİŞTİ
Geride kalan sezonda saat 20.00'de oynanan maçlar, sadece eylül döneminde bu saatte oynanacak.
Normal sezonda ise akşam seansındaki müsabakaların 19.00'da oynanmasına karar verildi.
Ağustos ayındaki karşılaşmaların ise 19.00 - 21.30 saatlerinde oynanacağı açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatleri, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) görüşleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Ağustos dönemi: 19.00 - 21.30
Eylül dönemi: 17.00 - 20.00
Normal sezon: 13.30 - 16.00 - 19.00
Ramazan ayında iftar saatlerine göre düzenleme yapılacaktır."