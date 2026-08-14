TFF Başkanı açıkladı, Süper Lig'de uygulanacak. Çipli top, ofsayt ve VAR hakemleri

"Yeni umutlar, yeni hedefler, yeni heyecanlar ve özlemle beklediğimiz 2026-2027 futbol sezonuna merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle milletimizin ortak sevinci, bizleri birleştiren ve en güçlü değerlerimizden biri olan futbolumuzda yeni sezonun, ülkemize ve futbol ailemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Futbolumuzun en değerli markası Trendyol Süper Lig; sahadaki rekabetten yayıncılığa, sponsorluklardan maç günü gelirlerine, dijital etkileşimden oluşturduğu ekonomik değerlere kadar futbol ekosistemimizin itici gücünü oluşturmaktadır."

"Bizim hedefimiz bu değeri her geçen gün daha da ileri taşımaktır." ifadelerini kullanan TFF Başkanı, şunları kaydetti:

“Bu anlayışla rekabet kalitesini her geçen gün artıran, ekonomik sürdürülebilirliği güçlendiren, altyapı yatırımlarını teşvik eden ve Türk futbolunun küresel ölçekteki konumunu daha da yukarı taşıyan bir lig yapısını hep birlikte inşa etmeye kararlıyız. Kulüplerimizden futbolcularımıza, teknik ekiplerimizden hakemlerimize, yöneticilerimizden taraftarlarımıza kadar futbolun her paydaşının bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Türk futbolunun güvenilirliğini ve adil rekabet ortamını korumak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bu doğrultuda başta yasa dışı bahis olmak üzere futbolun dürüstlüğünü tehdit eden her türlü yasa dışı oluşum ve girişime karşı mücadelemizi tavizsiz bir anlayışla sürdüreceğiz. İlgili tüm kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde hareket ederek, futbolumuzun güvenilirliğini zedelemeye yönelik hiçbir girişime fırsat vermeyeceğiz. Futbol dışı unsurların değil, oyunun kendisinin konuşulduğu bir futbol iklimi oluşturmak istiyoruz.”